ATP Masters Miami Live: Alexander Zverev vs. Emil Ruusuvuori im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in der zweite Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami auf den Finnen Emil Ruusuvuori. Das Match gibt es live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.03.2021, 20:16 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev trifft aus Emil Ruusuvuori

Zverev kommt mit dem Schwung des Turniersiegs aus Acapulco nach Miami und hat im Doppel gemeinsam mit Tim Pütz bereits eine Runde gewonnen. Ruusuvuori konnte sich in seinem ersten Match gegen Carlos Alcaraz aus Spanien knapp in drei Sätzen behaupten.

Zverev vs. Ruusuvuori - wo es einen Livestream gibt

Das Match gibt es live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Miami