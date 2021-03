ATP Masters Miami: Naomi Osaka nach Aufgabe erstmals im Miami-Achtelfinale

Naomi Osaka steht zum ersten Mal in ihrere Karriere im Miami-Achtelfinale. Dafür musste die Japanerin am Sonntag jedoch nicht einmal auf den Platz gehen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 28.03.2021, 20:21 Uhr

Wenige Minuten vor dem angesetzten Starttermin ihrer Drittrundenbegegnung mit Nina Stojanovic durfte Naomi Osaka wieder entspannen. Da erreichte die Japanerin nämlich die Nachricht, dass ihre Gegnerin nicht zum Aufeinandertreffen mit der Weltranglistenzweiten wird antreten können. Die Qualifikantin aus Serbien musste aufgrund einer Verletzung im rechten Oberschenkel verletzungsbedingt zurückziehen.

Für Osaka bedeutet dies indes eine Premiere: Erstmals wird die amtierende Australian-Open-Siegerin nämlich nun im Achtelfinale des WTA-1000-Events von Miami aufschlagen,. Bislang waren für die Weltranglistenzweite zwei Einzüge in die dritte Runde des Turniers in den USA das Höchste der Gefühle. Die Japanerin hält derzeit bei 22 Siegen in Serie. Sofern die 23-Jährige jedenfalls an den Start ging. Im Finale der Western & Southern Open und im Halbfinale vom WTA-Event von Melbourne gab die Japanerin jeweils w.o.

Osaka um Weltranglistenplatz 1

Im Achtelfinale wartet Osaka nun auf die Siegerin des Duells zwischen Anett Kontaveit und Elise Mertens. Für die Japanerin wird dies die nächste Hürde auf dem Weg zu Weltranglistenplatz eins darstellen. Schafft die Nummer zwei der WTA-Charts in Miami nämlich den Titelgewinn - und Ash Barty scheitert zugleich vor dem Finale - so wird Naomi Osaka in der nächsten Aktualisierung wieder auf dem ersten Platz der WTA-Weltrangliste gereiht.

