ATP Masters Monte-Carlo: Andy Murray verpatzt Rückkehr auf Sand

Andy Murray ist in der ersten Runde des ATP-Masters-1000-Events von Monte-Carlo überdeutlich an Alex de Minaur gescheitert.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 10.04.2023, 17:13 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Andy Murray ist in Monte-Carlo früh gescheitert

So hat sich Andy Murray seinen erst zweiten Turnierauftritt auf Sand seit den French Open 2020 garantiert nicht vorgestellt: Der Schotte fand beim ATP-Masters-1000-Event von Monte-Carlo gegen einen enorm solide auftretenden Alex de Minaur zu keinem Moment zu seinem Spiel, haderte sichtlich und musste sich in überraschend klarer Art und Weise in zwei Sätzen geschlagen geben.

Murray lief nach einem frühen Break den gesamten ersten Satz über nur hinterher, de Minaur erspielte sich schnell eine 4:0-Führung. Zwar konnte Murray in der Folge anschreiben, gefährlich wurde der dreifache Major-Sieger seinem Kontrahenten aber nicht mehr. Ein ähnliches Schicksal ereilte Murray im zweiten Abschnitt, erneut gelang de Minaur ein frühes Break, erneut transportierte es der Australier sicher zum 6:2 und 6:3-Erfolg.

Struff und Wawrinka siegreich

Für den Australier de Minaur geht es nun in der Runde der letzten 32 gegen Jan-Lennard Struff, der nach überstandener Qualifikation auch in Runde eins eine starke Leistung zeigte und gegen den Spanier Albert Ramos-Vinolas in zwei Sätzen die Oberhand behielt.

Vor dem Antreten von Andy Murray am Center Court in Monte-Carlo hatte Matteo Berrettini ein wichtiges Erfolgserlebnis feiern können. Der kriselnde Italiener zeigte gegen den Serve-and-Volley-Spezialisten Maxime Cressy eine konzentrierte Vorstellung und siegte in zwei Sätzen. Zuvor hatte sich Stan Wawrinka für die zweite Runde qualifiziert.