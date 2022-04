ATP Masters Monte Carlo: Carlos Alcaraz weiß Niederlage einzuordnen - "Nicht der Tod"

Für Überflieger Carlos Alcaraz setzte es beim ATP-Masters-1000-Event von Monte Carlo eine überraschend frühe Niederlage. Diese weiß der spanische Youngster jedoch gut einzuordnen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 14.04.2022, 18:12 Uhr

Carlos Alcaraz musste in Monte Carlo überraschend früh die Segel streichen

"Die Nummer eins der Welt gegen den Miami-Sieger... meldet uns alle an", titelten einschlägige Social-Media-Accounts wenige Minuten, nachdem die Auslosung für das erste Sandplatz-1000er der Saison 2022, das Rolex Masters in Monte Carlo, feststand. Das mögliche Viertelfinalduell zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic, es versprach bereits im Vorfeld des Turniers so einiges.

Nun gut, geworden ist daraus einigermaßen wenig. Sowohl für Djokovic als auch Youngster Alcaraz setzte es im Fürstentum eine überraschend frühe Niederlage, die beiden Mitfavoriten auf den Titel scheiterten in Monte Carlo bereits zum Auftakt. Während Djokovic von einem "körperlichen Kollaps" in Satz drei sprach, zugleich aber betonte, sehr wohl guter Dinge zu sein, bis zu den French Open in ganz passable Verfassung zu kommen, wusste auch der 18-jährige Alcaraz seine Niederlage einzuordnen.

Alcaraz und die schwierige Umstellung auf Sand

"Es ist nie leicht, sich an das Spiel auf Sand zu gewöhnen, das erste Match ist immer schwierig, erst recht, wenn man gegen Sebastian Korda spielt, einen großartigen Spieler", erklärte Alcaraz nach seiner Auftaktniederlage. Der Plan des 18-Jährigen für die kommenden Wochen hingegen steht bereits fest: So schnell wie möglich die Umstellung von Hart- auf Sandplatz zu schaffen. "Das gehört zu unserem Job, man muss die Niederlage so gut es geht akzeptieren. Es ist nur eine Niederlage, es ist nicht der Tod, wissen Sie", so der Weltranglistenelfte nach dem Auftaktaus.

"Jetzt geht es darum, viele Spiele zu spielen, Sätze zu sammeln, bis man sich an diesen Belag gewöhnt hat. Der Übergang ist schwierig, aber das wussten wir schon", sagte Alcaraz in Monte Carlo. Der Spanier hat bislang - abgesehen vom Triumph beim ATP-Masters-1000-Event von Miami - seine größten Erfolge auf Sandplatz gefeiert. Und wird nicht nur deshalb als möglicher Thronfolger für Sandplatzkönig Rafael Nadal angesehen.

Alcaraz reflektiert Erfolge in Amerika

Dass mit den jüngsten Erfolgen auch der mediale Rummel rund um den Youngster drastisch gestiegen ist, möchte Alcaraz indes nicht an sich heranlassen: "Im Moment denke ich nicht an die Erwartungen, die die Leute an mich haben, ich konzentriere mich nur auf meine Sachen, auf meinen Weg und auf das, was ich zu tun habe", so der 18-Jährige. "Jetzt denke ich nur daran, mehr Matches auf Sand zu spielen."

Nichtsdestoweniger hatte der Spanier zuletzt durchaus Gelegenheit, sich seiner Erfolge bewusst zu werden: "In der letzten Woche hatte ich Zeit, meine Leistungen in Miami zu realisieren und zu reflektieren. Mein Ziel war es aber, mich so schnell wie möglich an die Sandplätze zu gewöhnen, mich zu verbessern und mich an die Bedingungen in Monte Carlo anzupassen." Auf den Erfolgen ausrufen, das steht fest, möchte sich Carlos Alcaraz also keineswegs.