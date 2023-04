ATP Masters Monte-Carlo: Daniil Medvedev - Ein (hoffnungsloser) Balanceakt?

Daniil Medvedev ist bekanntlich kein großer Freund der Sandplatzsaison. Inwieweit aber wird der Russe sein Schicksal hinnehmen können?

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 10.04.2023, 14:43 Uhr

Ein Blick zurück auf schönere Zeiten - zumindest für Daniil Medvedev

Einsicht, so sagt man, ist der erste Weg zur Besserung. Nun gut: So weit ist Daniil Medvedev dann bereits. Der Russe erklärte im Vorfeld des ATP-Masters-1000-Events von Monte-Carlo artig, dass sein Spiel in der herkömmlichen Art auf Sand schlichtweg nicht funktioniere. "Ich weiß auf jeden Fall, dass ich mein Spiel auf dieser Sandplatztour ändern muss", sagte der Russe.

Dies habe vor allen Dingen mit der Flugkurve seiner Schläge zu tun: Denn diese falle für den hohen Absprung auf der roten Asche schlichtweg zu niedrig aus. "Ich bin mir bewusst, dass meine Gegner diese Art von Schlägen hier gegen mich nutzen können", sagte Medvedev. Die Einsicht ist also vollends gegeben.

Medvedev ohne Vorfreude

Aber: Wie stark wird es Daniil Medvedev gelingen, sein Spiel für Sandplätze anzupassen? Der Russe selbst jedenfalls dämpft die Erwartungen: "Ich verstehe auch, dass du nicht plötzlich das ändern kannst, was du für neun Monate oder gar ein ganzes Jahr gemacht hast. Du kannst keine solch drastische Veränderung vollziehen", sagte Medvedev. "Deshalb wird es meine Aufgabe sein, eine gute Balance zu finden zwischen der Hoffnung auf mein Tennis und einigen wenigen Modifikationen."

Dass die Hartplatzsaison vorerst ein Ende genommen hat, wirkt beim Russen jedoch dennoch nach: "Ich wünschte, wir könnten immer noch an Hartplatzturnieren teilnehmen, aber ich verstehe, dass es verschiedene Beläge auf der Tour gibt. Das ist eine positive Sache, vor allem für die Spieler, die besser auf Sand, besser auf Hartplätzen oder besser auf Gras sind." Vorfreude auf die europäische Sandplatzsaison sieht hier freilich anders aus.