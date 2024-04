ATP Masters Monte-Carlo: De Minaur putzt Wawrinka, auch Korda souverän

Alex de Minaur und Sebastian Korda sind mit Blitzsiegen in die zweite Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.04.2024, 14:55 Uhr

© Getty Images Alex de Minaur spielt eine starke Saison 2024

Stan Wawrinka hat in Monte-Carlo den einzigen 1000er-Titel seiner Karriere gefeiert, 2014 war´s mit einem Endspielsieg gegen Roger Federer. Die letzten zehn Jahre sind indes nicht spurlos am großartigen Schweizer vorübergegangen - wie natürlich an niemandem. Aber Wawrinka wurde immer wieder von Verletzungen geplagt. Und versucht doch ein um´s andere Mal, den Anschluss an die Weltspitze wieder zu finden. Dazu hat sich der mittlerweile 39-Jährige neuerdings auch Benjamin Ebrahimzadeh ins Team geholt.

Gegen Alex de Minaur stand Wawrinka nun allerdings auf verlorenem Posten. Der Australier setzte sich in der ersten Runde in Monte-Carlo mit 6:3 und 6:0 durch und feierte damit seinen 20. Matchsieg in der Saison 2024. In Runde zwei trifft den Minaur auf Tallon Griekspoor aus den Niederlanden.

Ebenfalls eilig hatte es am verregneten Dienstag Sebastian Korda, der gegen Alejandro Davidovich Fokina mit 6:1 und 6:2 gewann. Nächster Gegner von Korda wird der an Position zwei gesetzte Jannik Sinner sein.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo