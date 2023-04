ATP Masters Monte-Carlo: Dem Daniil Medvedev sein Friseur

Daniil Medvedev tritt beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo eher nicht als großer Titelfavorit an. Den Trainingseifer des Russen bremst das aber nicht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.04.2023, 16:16 Uhr

© Getty Images 2019 stand Daniil Medvedev in Monte-Carlo immerhin im Halbfinale

Gilles Cervara muss sich manchmal wähnen wie ein klischeehafter Friseur: Den ganzen tag lang bekommt er die Sorgen seiner Kunden vorgetragen, im Sinne einer guten Beziehung ist permanente Freundlichkeit aber oberstes Gebot. Nun ist der einzige Kunde, der die Dienste von Cervara in Anspruch nimmt, bekanntlich Daniil Medvedev. Nicht als Friseur (wobei Coach Cervara auch da durchaus mal Hand anlegen könnte), sondern als einziger wirklich konstanter Wegbegleiter des Russen auf dessen Weg durch den Tenniszirkus.

Die nächste Station auf dieser Reise ist Monte-Carlo. Daniil Medvedev hat wie einige andere Professionals seinen Wohnsitz hierher verlegt, vielleicht sogar auch des guten Wetters wegen. Wer dieser Tage jedenfalls in Richtung Mirabeau-Kurve marschiert, der kommt an einer Fahne vorbei, die mit Medvedevs Konterfei für das traditionelle ATP-Masters-1000-Turnier im wirklich mondänen Monte-Carlo Country Club wirbt.

© privat/tennisnet Auf dem Weg zur Mirabeau-Kurve kommt man an Daniel Medvedev vorbei

Medvedev noch ohne Turniersieg auf Sand

Medvedevs erster Einsatz wird sich nicht vor Mittwoch ergeben, also trainiert der Führende in der ATP-Jahreswertung eben mehr oder minder fleißig auf einem der kleineren Courts. Am Sonntag mit Holger Rune, am Montag nun mit Kumpel Andrey Rublev. Besonders happy wirkte Medvedev dabei nicht, zu hören bekam das natürlich Coach Cervara. Der Sand ist nicht das präferierte Geläuf von Medvedev, noch fehlt ihm auf diesem Belag ein Turniersieg.

In Monte-Carlo hat er im vergangenen Jahr gefehlt, einer Verletzung wegen, die ihn schon in Indian Wells und Miami behindert hatte. Dass Medvedev in Genf (Niederlage gleich zum Auftakt gegen Richard Gasquet) und dann in Roland Garros überhaupt antrat, kam einigermaßen überraschend. Ebenso wie die deutliche Niederlage gegen Marin Cilic im Achtelfinale des zweiten Majors des Jahres. Davor hatte Medvedev bei drei Siegen extrem souverän agiert.

Erfolg gegen Djokovic

In Monte-Carlo sind die Erinnerungen an die letzten Auftritte schon verblasst: 2019 erreichte Daniil Medvedev nach Siegen gegen Stefanos Tsitsipas und Novak Djokovic sogar die Vorschlussrunde. Und verlor dann, nicht untypisch für Medvedev auf Sand, gegen Dusan Lajovic.

Und so fällt eine Vorhersage für das diesjährige Abschneiden Medvedevs in Monte-Carlo halt schwer. Nach einem Freilos geht es entweder gegen Ugo Humbert oder Lorenzo Sonego, danach könnte Alexander Zverev warten. Auch ein Wahl-Einheimischer, wie man weiß. Mit dessen Antlitz aber keine Fahnen in Monte-Carlo wehen.

