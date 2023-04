ATP Masters Monte-Carlo: Djokovic, Zverev und Tsitsipas steigen endlich ein

Beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo geben heute Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas, der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic sowie auch Alexander Zverev ihren Einstand 2023. Sky überträgt ab 11 Uhr live.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.04.2023, 22:21 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Novak Djokovic im vergangenen Jahr in Monte-Carlo

Nur um gleich Missverständnissen vorzubeugen: Ja, Alexander Zverev wird ebenso wie Novak Djokovic und Stefanos Tsitsipas am Dienstag den Court Rainier III im Monte-Carlo Country Club bespielen. Aber nein, im Gegensatz zum Titelverteidiger aus Griechenland und dem Branchenprimus aus Serbien muss Zverev in Runde eins ran. Tsitsipas und Djokovic sind mit einem Freilos gestartet.

Zverev wird die Festlichkeiten im ikonischen Stadion an der Cote d´Azur um 11 Uhr gegen Alexander Bublik eröffnen, die Aussichten sind ein klein wenig unklar: Die beiden bisherigen Begegnungen konnte Bublik für sich entscheiden - aber die haben sich in den hallen von Rotterdam und Montpellier zugetragen. Kein Vergleich mit dem Sand in Monte-Carlo also? Man wird sehen. Schließlich ist es der erste Turnier-Auftritt von Zverev auf der Terre Battue seit dem Unfall gegen Rafael Nadal im Halbfinale von Roland Garros im vergangenen Jahr.

Djokovic mit erstem Sand-Auftritt seit den French Open 2022

Wa gewissermaßen auch für Novak Djokovic gilt. Der hat gegen Nadal bei den French Open 2022 eine Runde früher verloren als Zverev - und seitdem auch nicht mehr auf Sand gespielt. Am Montag holte sich der Weltranglisten-Erste gemeinsam mit Karen Khachanov den letzten Schliff, auch sein heutiger Gegner im dritten Match nach 11 Uhr wird ein Russe sein: Ivan Ghakov nämlich, der sich zum Auftakt gegen Mackenzie McDonald in drei Sätzen behaupten konnte.

Den Tag auf Rainier III abschließen darf Stefanos Tsitsipas gegen Benjamin Bonzi. Tsitsipas hat bei den letzten beiden Ausgaben des Klassikers in Monte-Carlo die Siegertrophäe hochstemmen dürfen, er beginnt gegen Benjamin Bonzi. Der wiederum hat schon ein Erfolgserlebnis in den Beinen: nämlich den Erstrunden-Erfolg gegen Bernabe Zapata Miralles am Montag.

Hier der Spielplan für den Dienstag

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo