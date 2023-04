ATP Masters Monte-Carlo: Dominic Thiem am Scheideweg auf der Suche nach Veränderung

Dominic Thiem hat mit der Trennung von Erfolgstrainer Nicolas Massu so etwas wie eine Ultima Ratio nach dem verkorksten Saisonstart gesetzt. Die kommenden Wochen könnten für den Niederösterreicher entscheidenden Charakter haben.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 10.04.2023, 12:36 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Wohin geht die Reise für Dominic Thiem?

Der Profisport ist ein hartes Pflaster. Wenig Raum für Emotionen, Kontinuität als ansonsten durchaus anzustrebender Zustand hat in diesem Geschäft keinen Platz. Dafür sind die letzten 72 Stunden im Leben des Dominic Thiem bestes Beispiel: Der Niederösterreicher gab am Samstagabend die Trennung von Freund, Weggefährten und Erfolgstrainer Nicolas Massu bekannt, am Montag steht der Österreicher in Monte-Carlo am Platz. Und unter Druck.

Unter den Fittichen von Benjamin Ebrahimzadeh, der im Fürstentum in der Box des Österreichers sitzen wird, sinnt es dem Österreicher nach Veränderung. Vielleicht sogar nach einem Neuanfang. Die Verletzung am Handgelenk ist schon lange kein Thema mehr, vielmehr ist es aktuell eine veritable Formkrise, die der 29-Jährige mit sich schleppt. Die zwei Siege beim ATP-250-Event von Estoril sollen die Trendwende eingeleitet haben.

Thiem sucht Veränderung

Auf die Zeit mit Massu, an dessen Seite Thiem nicht nur die größten Erfolge seiner Laufbahn feiern konnte, sondern den entscheidenden Schritt vom Sandplatzspezialisten zum Weltklassespieler auf Hardcourt schaffen sollte, denkt der Österreicher trotz der zuletzt harten Wochen und Monate nur im Positiven zurück. Jetzt aber sei Veränderung unvermeidbar - auch, weil sich die Rahmenbedingungen im Vergleich zum Frühjahr 2019 doch um 360 gewandelt hatten.

"Es war genau das Richtige damals. Wie ich mit ihm angefangen habe, war ich 25, jetzt werde ich bald 30. Sicher will ich da noch einmal mein Spiel verändern, noch einmal einen Angriff starten auf höhere Rankingpositionen. Das ist das Ziel“, wird Thiem vom ORF zitiert. "Ich denke auch, dass es im Sport generell komplett normal ist, hin und wieder eine Veränderung vorzunehmen, dass ich wieder Dinge in eine richtige, gute Richtung lenken kann. Das erhoffe ich mir jetzt.“

Thiem vor Gasquet gewarnt

In Monte-Carlo hat Thiem nun selbst die Chance, mit einer Wildcard ausgestattet wertvolle Punkte im Rennen um einen Platz im Hauptfeld der French Open 2023 zu sammeln. Gegen Altmeister Richard Gasquet ist Thiem (ab ca. 15:00 Uhr im Ticker) sofort voll gefordert, ein Weiterkommen immens wichtig für die weitere Saison. Der Franzose ist aber alles andere als leichte Aufgabe, wie auch Thiem selbst betont: "Er ist wieder in einer richtig guten Form, hat Auckland gewonnen und überhaupt sehr gut gespielt dieses Jahr."

In der zweiten Runde würde es im Falle eines Weiterkommens gegen Top-Ten-Mann Holger Rune gehen. Den Dänen eint mit Thiem, dass auch der Youngster 2023 bislang nicht an seine Erwartungen herankommen konnte. Angesichts der derzeitigen Situation sieht im Team Thiem jedoch ohnedies jeder nur von Spiel zu Spiel. Und so steht die Aufgabe Richard Gasquet im Fokus. Gegen den Thiem den ersten Schritt auf seinem Weg der Veränderung erfolgreich beschreiten möchte.