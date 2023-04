ATP Masters Monte-Carlo: Dominic Thiem - „Freue mich auf das Match gegen Rune“

Dominic Thiem blickt nach seiner überzeugenden Vorstellung gegen Richard Gasquet beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo mit viel Vorfreude auf das erste Treffen mit Holger Rune.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.04.2023, 22:45 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem am Montag in Monte-Carlo

Von Jens Huiber aus Monte-Carlo

Im Nachhinein ist man bekanntlich immer schlauer, aber eigentlich war schon im zweiten Spiel, das alleine 20 Minuten in Anspruch genommen hatte, am frühen Montagabend eines klar: Richard Gasquet hat nicht die spielerischen Mittel, um Dominic Thiem im insgesamt fünften Aufeinandertreffen der beiden zu gefährden. Es lag alleine in der Hand von Thiem, wie dieses Erstrunden-Match in Monte-Carlo ausgehen würde. Denn selbst von den obersten Rängen auf der Tribüne rund um den Court Rainier III war für die gut eingepackten Zuschauer offensichtlich: Die Vorhand des Österreichers hatte so richtig Zug, Thiem war schneller auf den Beinen als sein Gegner. Und hungriger auf den Sieg.

Was der Vorgängerpartie der beiden übrigens nicht unähnlich war: Da hatte Andy Murray gegen Alex de Minaur auch verzweifelt nach direkten Punktgewinnen gesucht.

Und so ist ein mit Recht gut gelaunter Dominic Thiem zur Pressekonferenz nach dem Match erschienen, eine Vorstellung dieser Art gibt Auftrieb. Apropos: Das Interesse am Österreicher im Interview-Saal war auch international groß. Es sei das erste Match im gesamten Jahr gewesen, in dem er mal mit einer Führung gestartet sei, erklärte Thiem. Und der Gewinn eben jenes zweiten Spiels des Matches sei auch dafür entscheidend gewesen.“Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich eine gute Intensität gehabt habe und das umsetzen konnte, was ich mir vorgenommen habe.“

Thiem freut sich über das Lob von Gasquet

Richard Gasquet, der vor Thiem zum Rapport kam, hatte gemeint, dass der Österreicher ihn erdrückt habe. „Es tut gut zu hören, wenn jemand wie Richard so etwas sagt. Weil ich seit langer Zeit nicht mehr gespürt habe, dass ich den Gegnern weh tun kann.“ Schon in Estoril habe er mit seinen Schlägen die Gegner unter Druck setzen können.

Die nächste Aufgabe wird spannend: Holger Rune wartet nämlich in Runde zwei. „Ich bin gespannt. Weil ich die drei - Carlos Alcaraz, Jannik Sinner und Holger Rune - beobachtet habe, als ich verletzt war. Da sind die drei in die absolute Weltspitze vorgekommen. Und ich wollte die ganze Zeit gegen sie spielen, weil das die Besten der neuen Generation sind. Ich habe öfters mit Rune trainiert. Auch mit hoher Intensität. Und jetzt freue ich mich auf dieses Match.“

Einvernehmliche Trennung von Massu

In der Box von Thiem wird dann auch Benjamin Ebrahimzadeh sitzen, wie schon gegen Gasquet. Von Nicolas Massu hat sich Dominic Thiem bekanntlich vergangene Woche in Estoril getrennt. „Es war keine Entscheidung, die von einem Tag auf den anderen gefallen ist. Es hat sich schon angedeutet. Ich habe mit Nico nach dem Match gegen Halys in Estoril geredet - und Nico hat gemeint, wenn ich das Gespräch nicht gesucht hätte, dann wäre er auf mich zugekommen. Das war völlig einvernehmlich.“ Man habe auch schon nach den Australian Open und dem Turnier in Miami alle Optionen abgewogen.

Jetzt gibt es eben einen Neuanfang mit Ebrahimzadeh, wieder einmal einem deutschsprachigen Coach. Was von den vier Jahren mit Nicolas Massu aber in Erinnerung bleibe, seien ausschließlich die schönen Seiten derZusammenarbeit mit dem chilenischen Olympiasieger.

