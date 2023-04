ATP Masters Monte-Carlo: Dominic Thiem - Holger Rune als zweiter großer Test des Jahres

Dominic Thiem trifft heute in Monte-Carlo auf Holger Rune (ab ca. 16 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Ticker). Es wird erst das zweite Match gegen einen Top-Ten-Mann in dieser Saison für Thiem werden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.04.2023, 22:42 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem muss heute wieder zaubern

Holger Runes Einzug in das Viertelfinale ist eher zufällig, wenn natürlich nicht unverdient zustande gekommen. Nein, im Einzel sind wir bei weitem noch nicht so weit, aber im Paarlauf hat Rune am Dienstag an der Seite von Taylor Fritz gegen die kroatische Spitzenpaarung Nikola Mektic und Mate Pavic erstaunlich glatt mit 6:3 und 6:4 gewonnen.

Das hebt bei der dänischen wie auch der US-amerikanischen Nummer eins sicherlich die Laune. Wirklich wichtig ist für diese beiden Männer aber natürlich nur das Abschneiden im Single. Was auch für den österreichischen Topspieler gilt. Wie gut, dass sich Holger Rune und Dominic Thiem heute im vierten Spiel auf dem Court Rainier III zum ersten Mal auf der ATP-Tour begegnen.

Trainiert wurde ja schon öfters gemeinsam, das merkte Thiem nach seinem überzeugenden Auftakterfolg gegen Richard Gasquet an. Der Franzose kam mit dem druckvollen Spiel von Thiem ebenso wenig zurecht wie mit den abendlichen Bedingungen. Der alte Feingeist fühlte sich vom Österreicher an die Wand gespielt, konnte selbst fast nie auf´s Tempo drücken.

Thiem wieder mit Zupf in der Vorhand

Zumindest dies darf man Holger Rune in jedem Fall zutrauen. Die Vorhand des 19-Jährigen ist mächtig, der Aufschlag unangenehm für jeden Gegner. Flink ist er auch noch, der junge Rune. Aber er nerverlt halt auch schnell. Da könnte Dominic Thiem ansetzen: indem er Rune mehr Bälle spielen lässt, als diesem lieb sind. Denn die Fehler werden kommen.

Für Dominic Thiem wird es erst das zweite Treffen mit einem Top-Ten-Spieler in der laufenden Saison werden. Das erste ging bei den Australian Open gegen Andrey Rublev doch recht eindeutig verloren. Außer Rublev lag von Thiems Gegnern lediglich Borna Coric als damals Nummer 23 unter den besten 30 Spielern der Welt.

Die Partie in Rijeka fiel allerdings in eine Phase, in der Dominic Thiem auf der Suche war. Nach seiner Bestform, nach dem Zupf in seinen Schlägen. Letzterer hat in Estoril schon kurz seine Aufwartung gemacht. Beim Sieg gegen Richard Gasquet hat es schon dauerhaft geraucht. Und nur so kann Dominic Thiem auch gegen Holger Rune reüssieren.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo