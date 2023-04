ATP Masters Monte Carlo: Doppelschlag - auch Carlos Alcaraz zieht zurück

Nach der Absage von Rafael Nadal muss auch Carlos Alcaraz seine Nennung beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo zurückziehen.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 04.04.2023, 13:04 Uhr

© Getty Images Auch Carlos Alcaraz kann nicht am ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo teilnehmen

Nur ein paar wenige Minuten nach der Absage von Rafael Nadal, mussten die Turnierverantwortlichen beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo die nächste bittere Nachricht vernehmen: Auch der Weltranglisten-Zweite Carlos Alcaraz wird beim renommierten Sandplatz-Turnier in Monte Carlo nicht dabei sein.

Der 19 Jahre alte US-Open-Champion, der nach seinem Halbfinal-Aus beim Masters in Miami die Führung in der Weltrangliste wieder an Novak Djokovic verloren hatte, leide an einer "posttraumatischen Arthritis in der linken Hand und muskulären Beschwerden an der Wirbelsäule", wie er ebenfalls auf Twitter mitteilte.

Ebenfalls nicht im Fürstentum Monaco am Start: Felix Auger-Aliassime. Der Kanadier entschied sich aufgrund anhaltender Knieprobleme ebenfalls dem Klassiker auf roter Asche fernzubleiben.