ATP Masters Monte Carlo: Jan-Lennard Struff fertigt Alex de Minaur ab und steht im Achtelfinale

Jan-Lennard Struff gelang beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo in der zweiten Runde gegen den Australier Alex de Minaur ein eindrucksvoller Zweisatz-Sieg.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 12.04.2023, 14:21 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff zeigte auch in der zweiten Runde beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo eine tolle Leistung

Eine Top-Leistung mit der man nicht zwangsläufig rechnen konnte gelang dem Deutschen Jan-Lennard Struff am Mittwoch beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo. Der Weltranglisten-100., der den Sprung ins Hauptfeld des hochdotierten Sandplatz-Events im monegassischen Fürstentum über die Qualifikation schaffte, steht im Achtelfinale. Struff bezwang in der zweiten Runde den an 14 gereihten Australier Alex de Minaur nach lediglich 69 Minuten deutlich mit 6:3, 6:2.

Der Warsteiner konnte damit im Head-to-head mit dem Mann von "Down under" auf 2:2 ausgleichen. Die bisherigen Duelle der beiden fanden allerdings auch allesamt auf dem von de Minaur bevorzugtem Hartplatz statt. Gegen wen es für den 32-Jährigen nun geht, wurde zeitgleich am Centre Court Rainier III. ausgespielt. Dort ritterten Botic van de Zandschulp (Niederlande) und Casper Ruud (Norwegen) um ein Ticket für die Runde der letzten 16, das sich schlussendlich der Skandinavier mit 7:5, 7:6 (1) sichern konnte.

Das Ergebnis ist für Struff umso erfreulicher, da der letzte Achtelfinal-Einzug des Deutschen bei einem Masters-1000-Turnier bereits mehr als zweieinhalb Jahre zurückliegt. Damals stand der Nordrhein-Westfalener im Viertelfinale der Hartplatz-Veranstaltung in Cincinnati, wo er gegen den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic eine klare Zweisatz-Niederlage kassierte.

Aus deutscher Sicht ist am Mittwoch auch Alexander Zverev im Einsatz. Der Hamburger trifft in der zweiten Runde auf den Spanier Roberto Bautista Agut.

