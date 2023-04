ATP Masters Monte Carlo: Jannik Sinner profitert von Aufgabe Diego Schwartzmans

Jannik Sinner und Diego Schwartzman verbrachten lediglich 43 Spielminuten auf dem Centre Court des ATP-Masters-1000-Events in Monte Carlo. Dann musste der Südamerikaner zum vorzeitigen Shakehands schreiten.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 12.04.2023, 15:15 Uhr

© Getty Images Der Südtiroler Jannik Sinner steht nach einer Aufgabe von Diego Schwartzman bereits im Achtelfinale von Monte Carlo

Den berühmten Satz mit x muss sich Diego Schwartzman nach der Zweitrundenbegegnung beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo in sein Tour-Tagebuch schreiben: Der Südamerikaner war nach nur 43 Minuten genötigt, seinen Kampf gegen Jannik Sinner ums Achtelfinal-Ticket abzubrechen. Sichtlich enttäuscht machte sich 30-Jährige aus Buenos Aires beim Stand von 0:6 und 1:3 zum letzten Weg ans Netz auf.

Auch der Südtiroler wird nicht gerade erfreut über den traurigen Abschluss seines Arbeitstages sein - gewinnen möchte man ja doch anders. Andererseits hat der überschaubare Kräfteverschleiß auch Vorteile, denn der nächste Herausforderer und Achtelfinal-Kontrahent Hubert Hurkacz ist im Fürstentum Monaco in Marathon-Stimmung. So stand der Pole in Runde eins gegen Laslo Djere (Serbien) 3:18 Stunden und in Runde zwei gegen Jack Draper (Großbritannien) 2:29 Stunden auf dem Platz.

Djokovic nun gegen Musetti

Casper Ruud mühte sich im ersten Match des Tages auf dem Centre Court Rainier III. gegen Botic van de Zandschlup mit 7:5, 7:6 (1) durch und lag zwischenzeitlich bereits mit Break im Rückstand. Der Norweger bittet im Achtelfinale den überraschend starken Deutschen Jan-Lennard Struff zum Duell, der seinerseits dem an 14 gesetzten Australier Alex de Minaur beim klaren 6:3,-6:2-Erfolg keine Chance ließ.

Auch Novak Djokovic kennt seinen Gegner in der Runde der letzten 16. Lorenzo Musetti hängte seinem Landsmann Luca Nardi eine Brille um, die niemandem zu Gesicht steht. Das Match zum 6:0,-6:0-Sieg des Weltranglisten-21. dauerte lediglich 51 Minuten.

