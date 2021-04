ATP Masters Monte Carlo live: Alexander Zverev vs. David Goffin im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Monte Carlo auf David Goffin. Das Match gibt es ab ca. 12:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.04.2021, 10:57 Uhr

© Getty Images David Goffin und Alexander Zverev treffen zum vierten Mal aufeinander

Es wird das vierte Aufeinandertreffen zwischen Zverev und Goffin werden, in der internen Bilanz hat der Deutsche die Nase mit 2:1-Siegen vorne. Beide Erfolge errang Zverev auf Asche: 2016 in München und 2018 in Rom.

In Monte Carlo konnte Alexander Zverev bei seinem Auftaktmatch gegen Lorenzo Sonego überzeugen. Und gewann gegen den mit viel Sebstvertrauen angereisten Italiener sicher in zwei Sätzen.

Zverev vs. Goffin - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Alexander Zverev und David Goffin gibt es ab ca. 12:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Monte Carlo