ATP Masters Monte-Carlo live: Jan-Lennard Struff vs. Andrey Rublev im TV, Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff trifft im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo auf Andrey Rublev. Das Match gibt es ab 11 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 13.04.2023, 19:55 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Ein Jan-Lennard Struff in dieser Form kann auch einem Könner wie Andrey Rublev gefährlich werden

Mit der starken Form beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo hatte Jan-Lennard Struff womöglich selbst nicht gerechnet: Nach der überstandenen Qualifikation überzeugte der Weltranglisten-100. in der zweiten Runde gegen Alex de Minaur und besonders im Achtelfinale gegen den Weltranglisten-Vierten Casper Ruud. Das die Aufgaben mit Verlauf des Turniers nicht unbedingt einfacher werden, liegt in der Natur der Sache. Nächste Wegmarke ist jedenfalls der Russe Andrey Rublev.

Der Mann aus Moskau hatte mit seinem Landsmann Karen Khachanov maximal im ersten Durchgang Probleme, ganz überzeugend war der Auftakt gegen den Spanier Jaume Munar allerdings nicht verlaufen. Im Head-to-head steht es zwischen den Protagonisten ausgeglichen - das letzte Duell holte sich der Deutsche 2021 in der ersten Runde der French Open in fünf Sätzen.

Struff vs. Rublev - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Andrey Rublev gibt es ab 11 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo