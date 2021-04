ATP Masters Monte Carlo: Novak Djokovic - "Wahrscheinlich eines der schlechtesten Matches der vergangenen Jahre"

Novak Djokovic schied beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo bereits im Achtelfinale aus. Nach der Niederlage gegen Dan Evans sprach der Weltranglistenerste von einem seiner "wahrscheinlich schlechtesten Matches der vergangenen Jahre".

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.04.2021, 19:01 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic unterlag Dan Evans in zwei Sätzen

Fans von Novak Djokovic werden sich erinnern: Als der Serbe vor fünf Jahren im Achtelfinale der Australian Open auf Gilles Simon traf, unterliefen dem Serben sage und schreibe 100 unerzwungene Fehler. Nachhaltige Auswirkungen hatten diese aber nicht, trug der Mann aus Belgrad schließlich nicht nur den Fünfsatzsieg gegen den Franzosen, sondern wenige Tage später auch den Titel davon.

Ein ähnliches Kunststück wird Djokovic in Monte Carlo definitiv nicht gelingen. Zwar produzierte der Weltranglistenerste bei der 4:6 und 5:7-Niederlage gegen Dan Evans "nur" 45 vermeidbare Fehler, diese Anzahl sollte dennoch ausreichen, um dem Briten zum größten Triumph seiner Karriere zu verhelfen.

Djokovic nicht beunruhigt

Dementsprechend genervt zeigte sich der 33-Jährige nach seiner ersten Pleite im aktuellen Kalenderjahr: "Um ehrlich zu sein, war das von meiner Seite wahrscheinlich eines der schlechtesten Matches der vergangenen Jahre, an das ich mich erinnern kann." Er habe sich einfach nicht gut gefühlt und den Ball schlecht am Schläger gehabt.

"Ich will von seinem Sieg nichts wegnehmen, aber ich habe mich auf dem Court generell schrecklich gefühlt. Nichts hat funktioniert. Es ist einer dieser Tage", führte Djokovic weiter aus. Auch die windigen Bedingungen hätten ihm das Leben schwer gemacht, so der Serbe, der sich angesichts der überraschenden Niederlage aber nicht beirren lassen möchte: "Die Sandplatzsaison ist lang. Es gibt noch einige Turniere und viel Spielraum für Verbesserung."

Djokovic von Evans beeindruckt

Doch Djokovic, der bereits in der kommenden Woche bei seinem Heimturnier in Belgrad seinen nächsten Auftritt absolvieren wird, zeigte sich auch vom Spiel seines Kontrahenten angetan: "Er hat den Sieg verdient. Er war der bessere Spieler. Ich denke, dass er fokussierter war und in den entscheidenden Momenten mit höherer Qualität gespielt hat."

Evans selbst legte den Fokus nach dem "besten Sieg" seiner Laufbahn gleich auf die Viertelfinalpartie gegen David Goffin: "Er ist ein großartiger Kämpfer und wird mir nicht viel geben." Daher wolle der Brite gegen den Belgier vermehrt ans Netz vorrücken. So soll Evans nach der Sensation gegen Djokovic am Freitag gleich die nächste Überraschung gelingen.

