ATP Masters Monte-Carlo: Rune nach Sieg über Medvedev im Halbfinale

Holger Rune ist mit einem 6:3 und 6:4 gegen Daniil Medvedev in das Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.04.2023, 16:34 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Holger Rune steht in Monte-Carlo im Halbfinale

Holger Rune ist in Monte-Carlo nicht zu stoppen. Der Däne, der in Runde zwei Dominic Thiem mit 6:2 und 6:4 besiegt hatte, steht nun nach einem 6:3 und 6:4 gegen Daniil Medvedev im Halbfinale des ersten ATP-Masters-1000-Turniers des Jahres auf Sand. In Der Vorschlussrunde bekommt es Rune auf jeden Fall mit einem Italiener zu tun - nämlich mit dem Sieger der Partie zwischen Jannik Sinner und Lorenzo Musetti.

Skymontecarlo2023

Medvedev war als Führender der Jahreswertung nach Monte-Carlo gekommen, hatte im Gegensatz zu Rune am Donnerstag aber Schwerstarbeit zu leisten. Der Russe musste gegen Alexander Zverev zwei Matchbälle abwehren, gewann erst spät am Abend im Tiebreak des dritten Satzes. Rune dagegen profitierte vom Rückzug des Italieners Matteo Berrettini.

Daszweite Halbfinale steht schon fest: Andrey Rublev trifft dort nach einem Sieg gegen Jan-Lennard Struff auf Taylor Fritz, der sich überraschend deutlich gegen Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas durchsetzen konnte.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo