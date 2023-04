ATP Masters Monte-Carlo: Sinner gegen Rune - das Treffen der Kronprinzen (des Kronprinzen)

Jannik Sinner und Holger Rune treffen heute im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo aufeinander (ab 15:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Ticker). Die beiden wären eigentlich die nächsten Anwärter auf die Nummer eins, wenn es da nicht schon jemanden gäbe.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.04.2023, 22:41 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Geht Jannik Sinner heute als Favorit ins Treffen mt Holger Rune?

Mit Kronprinzen ist es ja so eine Sache: Es kann nur einen geben. Gut, Holger Rune könnte sich um Dänemarks Thronfolge bemühen, Königin Margarethe amtiert schließlich schon seit 1972. Bei Jannik Sinner ist die Gemengelage eine wenig schwieriger, die italienische Monarchie als solche hat sich längst überlebt. Aber es gibt ja noch die ATP-Tour, dort wird ja auch ständig ein neuer Herrscher gesucht. Wenn man mal ganz ehrlich ist (und alle, zum Großteil selbst verschuldeten, Absenzen von den Turnieren abzieht), dann thront König Novak I. schon ziemlich lange über seinen wackeren Mitstreitern.

Skymontecarlo2023

Aber irgendwann wird der serbische Großmeister sich halt auch Dingen mit höherem Entspannungswert als einem Zweitrunden-Match gegen Ivan Gakhov in Monte-Carlo zuwenden. Und wenn der Thron dann frei, wird, ja dann … wird dort Carlos Alcaraz sitzen.

Das ist im Grunde ausgemacht, es sei denn, der Körper des Spaniers hat andere Ideen. Und das ist im Grunde auch belastend für zwei junge Menschen, die sich heute um einen Finalplatz in Monte-Carlo duellieren werden. Holger Rune hat ja schon vor ein paar Jahren angekündigt, dass er sich eines nicht allzu fernen Tages zwingend als Branchenprimus sieht.

Sinner mit guter Bilanz gegen Alcaraz

So forsch wäre Jannik Sinner zwar nie, aber spielerisch hat der Südtiroler in diesem Jahr schon ganz hohe Ansprüche angemeldet. Am Freitag etwa gegen Lorenzo Musetti, den er unsanft aus dem Court Rainier III gedrückt hat. Aber auch schon gegen den designierten Kronprinzen Carlos Alcaraz, den er nicht nur zuletzt in Miami bezwingen konnte.

Das Match-Up mit Holger Rune ist noch ganz frisch, die einzige Begegnung im Halbfinale von Sofia im vergangenen Jahr konnte Sinner nicht bis zum Ende spielen. Wer kann nun wem sein Spiel aufzwingen? Sinner wird sicherlich nicht böse darüber gewesen sein, dass Rune Daniil Medvedev aus dem Weg geräumt hat. Gegen den Russen hat Jannik Sinner bislang keinen Stich gemacht. Aber der Südtiroler wird sicherlich mitbekommen haben, wie variantenreich sich Rune bei seinen bisherigen Auftritten in Monte-Carlo präsentiert hat. Auch und vor allem gegen Dominic Thiem, der immer besser in Form kommt.

Rune mit exquisiten Stopps

Dessen Powerspiel hat Rune widerstanden, hat teilweise Feuer mit Feuer bekämpft, ab und zu aber auch einen Ball mit mehr Flugbahn eingestreut, um sich wieder ordentlich positionieren zu können. Sehr schlau war das. Und sehr exquisit auch die Stopps - sowohl gegen Thiem wie auch gegen Medvedev. Allerdings: Jannik Sinner steht im Regelfall näher an der Grundlinie, kommt mittlerweile konsequenter ans Netz nach, kann die Punkte abkürzen.

Das klingt nach Must-See-TV. Und das ist es auch. Noch schöner wäre es natürlich, wenn der Chef-Kronprinz auch im Mix wäre. Als Dreier-Combo werden Carlos Alcaraz, Jannik Sinner und Holger Rune aber frühestens in Madrid gemeinsam in einem Tableau erscheinen. Denn kommende Woche verteidigt Rune seinen Titel in München, während Alcaraz und Sinner in Barcelona aufschlagen.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo