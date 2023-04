ATP Masters Monte-Carlo: Sinner zu stark für Musetti - Halbfinale komplett!

Jannik Sinner ist mit einer souveränen Leistung in das Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo eingezogen. Sinner schlug seinen Landsmann Lorenzo Musetti sicher mit 6:2 und 6:2 und spielt nun gegen Holger Rune.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.04.2023, 18:17 Uhr

© Getty Images Jannik Sinners spielt am Samstag gegen Holger Rune

Lediglich 75 Minuten standen die beiden Italiener beim letzten Match des Viertelfinal-Freitags auf dem Court Rainer III in Monte-Carlo. Dann hatte Jannik Sinner mit 6:2 und 6:2 den erstmaligen Einzug in die Vorschlussrunde beim traditionellen Sand-Masters klar gemacht. Und auch wenn Sinner nach dem Match höflich zu Protokoll gab, dass das Ergebnis nicht den deutlich knapperen Spielverlauf widerspiegle: der Südtiroler war der klar tonangebende Spieler. Was schon nach wenigen Minuten klar war: Denn kaum hatte das Match begonnen, lag Jannik Sinner auchs chon mit 4:0 in Führung.

Die nächste Aufgabe wird wohl schwieriger werden: Denn Holger Rune hat auch gegen Daniil Medvedev seine starke Form bestätigt und recht problemlos mit 6:3 und 6:4 gewonnen.

Das zweite Match der Vorschlussrunde bestreiten Andrey Rublev und Taylor Fritz. Rublev beendete den Run von jan-Lennard Struff, Fritz entthronte den zweimaligen Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas.

