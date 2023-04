ATP Masters Monte-Carlo: Stan Wawrinka mit Comeback-Sieg, Cameron Norrie raus

Stan Wawrinka hat beim ATP-Masters-1000-Event on Monte-Carlo trotz verlorenem Auftaktsatz die zweite Runde erreicht. Mit Cameron Norrie hingegen ist ein weiterer gesetzter Spieler gescheitert.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 10.04.2023, 13:43 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Stan Wawrinka steht in Monte-Carlo in der zweiten Runde

Es war knapp zweieinhalb Stunden lang eine echte Sandplatzschlacht, die sich Stan Wawrinka und Tallon Griekspoor in deren Auftaktduell beim ATP-Masters-1000-Event von Monte-Carlo lieferten. Wawrinka, mit einer Wildcard im Hauptfeld dabei, ließ im ersten Abschnitt insbesondere gegen Ende des Satzes federn und musste den 5:7-Satzverlust hinnehmen.

Der Altmeister aber steckte nicht auf und schaffte mit einem 6:3 im zweiten Durchgang den Satzausgleich. Von nun hatte der Schweizer zwar etwas Oberwasser, Griekspoor stemmte sich gleichwohl gegen die drohende Niederlage und hatte beim Stand von 4:5 im dritten Durchgang noch einmal die Chance, zurück ins Match zu kommen. Der dreifache Grand-Slam-Sieger Wawrinka servierte sich nach Abwehr von Breakchancen aber doch zum Einzug in die zweite Runde.

Cameron Norrie überraschend out

In der Runde der letzten 32 geht es für Stan Wawrinka nun gegen den an acht gesetzten US-Amerikaner Taylor Fritz, der in Runde eins mit einem Freilos ausgestattet wurde.

Bereits gescheitert ist indes der gut in die Saison gestartete Cameron Norrie. Der Brite fand gegen einen stark aufspielenden Francisco Cerundolo nie wirklich ins Spiel und musste sich nach nur einer Stunde und 12 Minuten mit 6:3 und 6:4 aus dem ersten ATP-Masters-1000-Event auf Sand der Saison verabschieden.