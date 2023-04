ATP Masters Monte Carlo: Stefanos Tsitsipas weiter auf Kurs Titelverteidigung, Jannik Sinner müht sich

Stefanos Tsitsipas, der das ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo in den letzten beiden Jahren gewinnen konnte, steht ebenso im Viertelfinale, wie der Italiener Jannik Sinner.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 13.04.2023, 15:57 Uhr

© Getty Images Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas steht in Monte Carlo bereits im Viertelfinale

Der Weg zum dritten Titel beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo in Folge stimmt: Stefanos Tsitsipas besiegte im Achtelfinale der Sandplatz-Veranstaltung im Fürstentum Monaco in etwas mehr als eineinhalb Stunden den Chilenen Nicolas Jarry mit 6:3, 6:4. In der Runde der letzten Acht wartet nun entweder der US-Amerikaner Taylor Fritz oder Jiri Lehecka aus Tschechien. Der bisherige Kräfteverschleiß des Griechen hält sich arg in Grenzen: Während dem Weltranglsiten-Dritten zum Auftakt ein Freilos zuteil wurde, gab sein Zweitrunden-Gegner Benjamin Bonzi bereits beim Stand von 1:4 aus dessen Sicht auf.

Im ersten Match des Tages auf dem Centre Court Rainier III. musste sich der Südtiroler Jannik Sinner gegen den Polen Hubert Hurkacz gehörig strecken. Nach verlorenem ersten Satz schaffte der 21-Jährige mit einer wahren Willensleistung den Turnaround, indem er in Durchgang zwei zunächst einen Matchball abwehrte, um sich dann denkbar knapp in der Kurzentscheidung durchzusetzen. Der letzte Akt der Partie war dann eine klare Angelegenheit für den Italiener. Im Viertelfinale wartet auf die Nummer sieben des Turniers entweder Topfavoirt Novak Djokovic oder sein Landsmann Lorenzo Musetti.

Berrettini erneut am Bauchmuskel verletzt

Auch weiter ist Andrey Rublev, der dem ebenfalls aus Russland stammenden Karen Khachanov in zwei Sätzen 7:6 (4), 6:2 eliminierte. Der energiegeladene 25-Jährige aus Moskau muss als nächstes gegen Überraschungsmann Jan-Lennard Struff ran. Der Deutsche besiegte zu Beginn des Spieltages auf dem Court des Princes sensationell den Weltranglisten-Vierten Casper Ruud mit 6:1, 7:6 (6).

Kampflos weiter ist Holger Rune. Der Däne, der in der zweiten Runde den Österreicher Dominic Thiem in zwei Sätzen aus dem Fürstentum verabschiedete, musste am Donnerstag gar nicht erst den Platz betreten. Sein Gegner Matteo Berrettini aus Italien zog aufgrund einer Bauchmuskelzerrung aus dem Wettbewerb heraus.

