ATP Masters Monte-Carlo: Taylor Fritz entthront Stefanos Tsitsipas

Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas ist im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo ausgeschieden. Der Grieche unterlag Taylor Fritz mit 2:6 und 4:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.04.2023, 14:45 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz steht in Monte-Carlo im Halbfinale

Nichts wird es aus dem Triple für Stefanos Tsitsipas in Monte-Carlo. Der Grieche, der in den vergangenen beiden Jahren jeweils den Einzel-Titel im Fürstentum geholt hatte, unterlag Taylor Fritz sang- und klanglos mit 2:6 und 4:6. Lediglich im zweiten Satz kam etwas Spannung auf, als Tsitsipas das Re-Break zum 4:4 schaffte. Fritz schlug aber umgehende zurück und zog damit erstmals in die Vorschlussrunde bei einem ATP-Masters-1000-Turnier auf Sand ein. Auf Hartplatz hat der US-Amerikaner ja schon im vergangenen Jahr in Indian Wells reüssiert.

Im Halbfinale geht es für Fritz nun gegen Andrey Rublev, der sich im ersten Match des Tages gegen Jan-Lennard Struff mit 6:1 und 7:6 (5) behaupten konnte. Rublev stand vor zwei Jahren in Monte-Carlo im Endspiel, wo er aber Tsitsipas unterlag.

In der unteren Hälfte stehen die Viertelfinal-Partien noch an. Zunächst trifft Holger Rune auf Zverev-Bezwinger Daniil Medvedev. Und zum Abschluss des Freitags kommt es zum italienischen Treffen zwischen Lorenzo Musetti und Jannik Sinner. Musetti hatte im Achtelfinale Novak Djokovic geschkagen.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo