ATP-Masters Monte Carlo: Tsistipas profitiert von Aufgabe durch Bonzi

Kurzes Warmlaufen für Stefanos Tsitsipas bei seiner Triple-Misson beim ATP Masters-Turnier in Monte Carlo. Beim Stand von 4:1 für den Griechen musste sein französischer Gegner Benjamin Bonzi verletzungsbedingt aufgeben.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 11.04.2023, 20:08 Uhr

© Getty Images Kurzeinsatz für Tsitsipas zum Auftakt bei der Mission Titelverteidigung.

Mit Spannung wurde der erste Auftritt von Stefanos Tsitsipas erwartet, der in den letzten beiden Jahren im Fürstentum triumphieren konnte. Nach starkem Saisonstart in Australien setzte es für die aktuelle Nr. 3 der Welt aufgrund von anhaltenden Beschwerden an der Schulter frühe Niederlagen bei den folgenden Turnieren, so auch beim Sunshine-Double in den USA.

Sein heutiger Gegner war für den 24-jährigen Griechen zumindest kein unbeschriebenes Blatt, traf er im letzten Jahr bereits zweimal auf Benjamin Bonzi. In beiden Begegnungen, die innerhalb von 10 Tagen bei den ATP-Turnieren in Stuttgart und Halle stattfanden, konnte Tsitsipas auf Rasen zweimal die Oberhand behalten.

Nach einem glatten Aufschlagspiel konnte Tsitsipas dem 26-jährigen Franzosen gleich dessen erstes Aufschlagspiel abnehmen und baute die Führung auf 3:0 aus. Beim folgenden Service-Game von Bonzi griff sich dieser nach einem Rückhandschlag ans linke Handgelenk und musste sich dort behandeln lassen. Im Anschluss versuchte die aktuelle Nr. 46 im ATP-Ranking das Match wieder aufzunehmen, musste aber nach dem Spiel zum 1:4-Rückstand verletzungsbedingt aufgeben.

Im Achtelfinale trifft der an Nr. 2 gesetzte Tsitsipas auf den Sieger der Begegnung Alexei Popyrin aus Australien gegen den Chilenen Nicolas Jarry, die sich morgen gegenüberstehen werden.

Rublev ebenfalls weiter

Wesentlich mehr Mühe hatte Andrey Rublev in seinem Match mit dem Spanier Jaume Munar. Nach verlorenem ersten Satz drehte die Nr. 5 des Turniers das Match und siegte nach 2:15 Stunden Spielzeit mit 4:6, 6:2, 6:2.

