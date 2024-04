ATP Masters Monte-Carlo: Wie steht es um Carlos Alcaraz?

Vor seinem Auftaktmatch in Monte-Carlo plagen Carlos Alcaraz Probleme am Schlagarm.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.04.2024, 20:14 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz greift am Mittwoch ins Turniergeschehen ein

Obwohl Carlos Alcaraz seine beiden Grand-Slam-Titel auf Hartplatz (US Open 2022) bzw. Rasen (Wimbledon 2023) holte, steht für ihn mit dem Beginn der europäischen Sandplatzsaison nun der favorisierte Saisonabschnitt an. Für die absolute Weltelite - und damit auch für den Weltranglistendritten - bildet auch in diesem Jahr wieder das ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo den Startschuss in die Asche-Festspiele.

Vor seinem Auftaktmatch gegen Felix Auger-Aliassime plagen Alcaraz jedoch offenbar Probleme am rechten Schlagarm. So soll der 20-Jährige wegen Beschwerden im Unterarm während seiner Trainingseinheiten kaum Vorhandbälle geschlagen haben. Bilder aus Monte-Carlo zeigen allenfalls einen großzügigen Tapeverband am rechten Arm.

Wie fit ist Alcaraz wirklich?

Laut dem Journalisten José Morón handelt es sich dabei um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Anders als in einigen Medien kolportiert soll hinter dem Antreten des Spaniers im Fürstentum kein Fragezeichen stehen. Demnach werde Alcaraz am Mittwoch "ohne Probleme" ins Turniergeschehen eingreifen können.

Alcaraz, der in der laufenden Saison bereits in Buenos Aires und Rio de Janeiro auf Sand aufschlug, konnte in Monte-Carlo bislang noch keinen Sieg verbuchen. Sein bislang einziges Match verlor der ehemalige Weltranglistenerste 2022 gegen Sebastian Korda. Im Vorjahr fehlte er verletzungsbedingt.

