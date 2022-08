ATP Masters Montreal: Carlos Alcaraz - Rückkehr auf Hartplatz als große Herausforderung

Erstmals seit Anfang April wird Carlos Alcaraz in Montreal wieder auf Hartplatz spielen. Eine durchaus schwierige Aufgabe, wie der Spanier vor Turnierbeginn betonte.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 07.08.2022, 08:31 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz ist in Montreal an Position zwei gesetzt

Die Erinnerungen an sein bisher letztes Turnier auf Hartplatz, sie könnten für Carlos Alcaraz nicht besser sein: Beim ATP-Masters-1000-Event in Miami ging der Stern des 19-Jährigen endgültig auf, mit teils grandiosen Leistungen holte er in Florida den ersten Turniersieg auf dieser Ebene. Jener in Madrid sollte während der Sandplatzsaison folgen.

Es ist bis dato auch der letzte Titelgewinn des Teenagers, der zuletzt weder in Hamburg noch in Umag seiner Favoritenrolle gerecht wurde. Alcaraz musste sich dabei jeweils einem Italiener geschlagen geben: Während in der Hansestadt Lorenzo Musetti die Oberhand behielt, erwies sich in Kroatien Jannik Sinner insbesondere in den Sätzen zwei und drei als deutlich zu stark.

Plätze für Alcaraz zu schnell?

Nun aber geht es für Alcaraz zurück auf Hartplatz. Keine leichte Umstellung, wie er unmittelbar vor Turnierbeginn in Montreal betonte. "Ich komme vom Sand, also sehen die Plätze zu schnell für mich aus", erklärte der Weltranglistenvierte am Rande der am Freitag durchgeführten Auslosung.

Apropos Auslosung: Diese meinte es mit Alcaraz durchaus gut. Der an Position zwei gesetzte Iberer bekommt es nach einem Freilos zu Beginn mit Tommy Paul oder Vasek Pospisil zu tun. Erster gesetzter Kontrahent des Weltranglistenvierten wäre Marin Cilic, als Viertelfinalgegner droht Andrey Rublev.

Das Einzel-Tableau in Montreal