ATP Masters Montreal: Daniel Altmaier und Marc-Andrea Huesler scheitern an klingenden Namen

Für Daniel Altmaier und Marc-Andrea Huesler ist der Traum vom Hauptfeld beim ATP-Masters-1000-Event von Montreal in der finalen Qualifikationsrunde geplatzt: Beide mussten sich gegen ehemalige absolute Topspieler geschlagen geben.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 07.08.2022, 19:22 Uhr

Daniel Altmaier ist in der Montreal-Qualifikation gescheitert

Jetzt ist es amtlich: Kein DTB-Spieler wird ab Montag im Hauptfeld des ATP-Masters-1000-Events von Montreal aufschlagen. Der einzige DTB-Vertreter in der Qualifikation für das Hartplatz-Event in Kanada, Daniel Altmaier, ist am Sonntagabend in der finalen Qualifikationsrunde am Italiener Fabio Fognini gescheitert.

Dass der Italiener überhaupt durch die Qualifikationsmühlen gehen musste, liegt am starken Teilnehmerfeld in Montreal: Aus den Top-25 der ATP-Weltrangliste werden in Kanada nur drei Spieler fehlen, mit Novak Djokovic, Rafael Nadal und Alexander Zverev trifft es dabei jedoch ausgerechnet drei potentielle Titelaspiranten.

Paire und Fognini in der Qualifikation

Fognini hingegen liegt derzeit nur noch auf Platz 55 der ATP-Weltrangliste und ging damit als Nummer zwei ins Qualifikationsturnier. In der finalen Runde musste sich der Italiener gegen Altmaier zwar strecken, siegte schließlich aber mit 6:3, 4:6 und 6:3 – und sicherte sich so seinen Platz fürs Hauptfeld.

Ebenfalls im Main Draw steht Benoit Paire, der Marc-Andreas Huesler in der letzten Qualifikationsrunde stoppte. Das französische Enfant terrible ist in der Weltrangliste stark zurückgefallen, liegt nur noch auf Platz 112. Im Duell mit Huesler zeigte Paire jedoch eine ansehnliche Leistung und fixierte mit 6:3, 3:6 und 6:1 seine Hauptfeld-Teilnahme.