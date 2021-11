ATP Masters Paris-Bercy: Alcaraz gewinnt Thriller, jetzt gegen Sinner

Carlos Alcaraz ist mit einem knappen Drie-Satz-Erfolg gegen Pierre-Hugues Herbert in die zweite Runde des ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy eingezogen. Dort spielt der Spanier gegen Jannik Sinner.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.11.2021, 17:40 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz darf in Paris-Bercy weiterspielen

An Pierre-Hugues Herbert haben sich auch schon noch profiliertere Spieler als Carlos Alcaraz vergeblich abgearbeitet: Dominic Thiem etwa hat mit dem Aufschlag-Volley-Spiel des Franzosen ärgste Probleme. Umso mehr spricht es für Alcaraz, dass er sich gegen Herbert in der Halle von Paris-Bercy und also vor dessen Heimpublikum mit 6:7 (4), 7:6 (2) und 7:5 behaupten konnte. Als Lohn darf der 18-jährige Schützling von Juan Carlos Ferrero in Runde zwei gegen Jannik Sinner ran. Die beiden Youngster standen am Samstag noch im Halbfinale von Wien.

Seine kleine Chance auf eine Teilnahme bei den ATP Finals in Turin hat Félix Auger-Aliassime gewahrt. Der Kanadier gewann nach langsamem Start gegen den italienischen Qualifikanten Gianluca Mager noch mit 4:6, 6:4 und 6:1. Auger-Aliassime spielt in Runde zwei gegen Dominik Koepfer, der am Montag nach Abwehr von sieben Matchbällen gegen Andy Murray gewann.

Turnierfavorit Novak Djokovic steigt am heutigen Dienstagabend gegen Marton Fucsovics in das Geschehen in Paris-Bercy ein, Wien-Sieger Alexander Zverev hat noch einen Tag Zeit zur Eingewöhnung. Zverev beginnt am Mittwoch gegen Dusan Lajovic.

Hier das Einzel-Tableau in Paris-Bercy

