ATP-Masters Paris-Bercy: Andy Murray - "Hätte mir den Sieg nicht verdient"

Für Andy Murray setzte es am Montag beim ATP-Masters-1000-Event von Paris-Bercy einen kräftigen Rückschlag. Zumal die spielerische Leistung alles andere als zufriedenstellend gewesen sei, wie der Schotte betonte. Dennoch plant der ehemalige Weltranglistenerste noch zwei Auftritte im Kalenderjahr 2021.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 03.11.2021, 08:52 Uhr

Andy Murray plant im Restjahr noch zwei Auftritte

Andy Murray scheint die Aufregung zu brauchen. Antwerpen, Wien und nun auch Paris-Bercy - stets lieferte sich der Schotte in Runde eins einen epischen Fight, nun musste der ehemalige Weltranglistenerste die bislang letzte Episode dieser Thriller-Serie als Geschlagener beenden. Im Erstrundenduell mit Dominik Koepfer beim ATP-Masters-1000-Event von Paris-Bercy setzte es für den 34-Jährigen eine herbe Niederlage. Nachdem Murray bereits sieben Matchbälle zu verzeichnen gehabt hatte.

Dementsprechend niedergeschlagen zeigte sich der ehemalige Weltranglistenerste auch im Interview nach seiner Auftaktniederlage: "Natürlich bin ich im Moment sehr enttäuscht, aber ich würde dies nicht als schmerzhafte Niederlage bezeichnen, denn ich habe es wirklich nicht verdient, das Spiel zu gewinnen", erklärte Murray im Zuge der Pressekonferenz. "Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass ich bis zum Ende kämpfen konnte und in der Lage war, um den Sieg zu spielen, denn ich habe nicht so gespielt, wie ich es sollte, um zu siegen", zeigte sich der Schotte selbstkritisch.

Murray in Abu Dhabi gegen Thiem und Nadal?

Damit hat der 34-Jährige eine weitere Chance ausgelassen, mit einem guten Abschneiden einen kräftigen Satz in der Weltrangliste zu machen. Aktuell rangiert Murray nur noch auf Platz 144. Ein Umstand, aufgrund dessen der Schotte zuletzt stets mit durchaus harten Aufgaben früh in den Turnieren konfrontiert war. Eine letzte Chance auf Besserung gibt es in diesem Spieljahr jedoch noch: Murray wird zum Saisonabschluss in Stockholm aufschlagen, ehe es für den Veteranen in die Winterpause geht.

Die nicht lange andauern wird, will Murray doch alsbald mit seiner Saisonvorbereitung starten. Zuerst wolle der Schotte in der Heimat etwas Abstand gewinnen, dann plane Murray, einige Zeit im Ausland zu verbringen - und wird dabei durchaus konkret: "Möglicherweise reise ich nach Abu Dhabi, wo ich mit ziemlicher Sicherheit das Exhibition-Turnier vom 16. bis 18. Dezember spielen werde", betonte der Weltranglisten-144. Dort könnte sich der 34-Jährige mit Dominic Thiem und Rafael Nadal matchen. Ersterer hat seinen Start bereits zugesagt, Nadal zumindest hat kräftiges Interesse bekundet.

