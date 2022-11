ATP Masters Paris-Bercy: Auch Stefanos Tsitsipas bleibt im Rennen

Stefanos Tsitsipas hat als vorletzter Spieler das Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy erreicht. Tsitsipas gewann gegen Corentin Moutet mit 6:3 und 7:6 (3).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.11.2022, 21:38 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas steht in Paris-Bercy im Viertelfinale

Die Vorteile in diesem vorletzten Achtelfinale in Paris-Bercy lagen von Beginn an bei Stefanos Tsitsipas: Während sich Corentin Moutet am Vortag, nein, noch am Donnerstag selbst bis nach drei Uhr Früh mit Cameron Norrie abgemüht hatte, durfte Tsitsipas am Mittwoch viel früher ran. Und ließ bei seinem Zwei-Satz-Erfolg gegen Daniel Evans kaum Kräfte.

Moutet schlug sich dennoch wacker, verlor aber schließlich mit 3:6 und 6:7 (3). Der Gegner von Stefanos Tsitsipas steht noch nicht fest. Der wird im letzten Match des Tages zwischen Pablo Carreno Busta und Nadal-Bezwinger Tommy Paul ermittelt.

Bereits zuvor hatten sich Lorenzo Musetti und Novak Djokovic ein Wiedersehen erspielt, Frances Tiafoe wird im Viertelfinale auf Felix Auger-Aliassime treffen. Und Carlos Alcaraz bekommt es mit Holger Rune zu tun, der mit 6:4 und 7:5 gegen Andrey Rublev gewinnen konnte.

