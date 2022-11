ATP-Masters Paris-Bercy: Bälle, Belag? - Daniil Medvedev sucht Erklärungen für das frühe Aus

Turnier-Mit-Favorit Daniil Medvedev suchte bei der Pressekonferenz nach seiner Zweitrunden-Niederlage gegen Alex de Minaur nach den Gründen für die unerwartete Niederlage.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 03.11.2022, 15:56 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev scheiterte in Paris-Bercy früh an Alex de Minaur

So kann's gehen im Tennis: In einer Woche hui, in der nächsten pfui. Und aktuell ist es Daniil Medvedev so ergangen: Gab es in der vergangenen Woche den recht souveränen Turniersieg beim ATP-World-Tour-500-Turnier in der Wiener Stadthalle zu bejubeln, war in dieser Woche das Aus beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy bereits in der zweiten Runde gekommen.

Die unerwartete Niederlage lag zum einen an einem tapfer kämpfenden und mit Ausnahme des zweiten Satzes stark aufspielenden Alex de Minaur aus Australien, der am Mittwoch im 12. Arrondissement der französischen Weltstadt einen Traumtag erwischte und gerade in den längeren Ballwechseln meist die besseren Ideen für sich beanspruchen konnte.

Zu kurze Vorbereitung auf neue Begebenheiten

Andererseits war es auch ein gebrauchter Tag des Russen, so viele Eigenfehler am Stück wie am gestrigen Tag ist man vom 26-Jährigen aus Moskau eigentlich nicht gewohnt. So versuchte sich Medvedev in der der Niederlage folgenden Pressekonferenz die Ursachen zu erforschen, ohne dabei die Schuld nicht hauptsächlich bei sich selbst zu suchen.

"Es ist nie einfach, von einem Turnier zum anderen zu wechseln. Egal, ob es sich um ein Finale oder ein Halbfinale handelt, es ist nie einfach, in der folgenden Woche zu spielen", führte Medvedev die kurze Vorbereitungszeit an die neuen Gegebenheiten ins Treffen.

"Platz in Wien war dreimal schneller"

Besonders der Wechsel der Balltypen von Turnier zu Turnier ist dem letzjährigen US-Open-Champion ein Dorn im Auge: "Wir haben in Wien mit ATP-Bällen gespielt, hier wird mit Head gespielt und in Turin kommen wieder andere ATP-Bälle zum Einsatz. Das ist ziemlich seltsam. Soweit ich weiß, wird bei der ATP seit 20 Jahren zu diesem Thema diskutiert, aber es gibt Sponsorings - und hier ist es eben Head."

"Was den Belag betrifft: In Wien war es sehr schnell, ich mochte das. Grundsätzlich mag ich alle Hartplätze, egal ob langsam oder schnell. Aber der Platz in Wien war dreimal schneller als dieser hier und dann ist es schon schwer, sich darauf einzustellen. Andererseits - wenn ich gewonnen hätte, hätte ich sicher kein Wort darüber verloren."

Hier das Einzel-Tableau aus Paris-Bercy.