ATP Masters Paris-Bercy: Daniil Medvedev stoppt Hugo Gastons Lauf!

Daniil Medvedev hat den sensationellen Run von Hugo Gaston beim ATP-Masters-1000-Event von Paris-Bercy gestoppt. Der Russe behielt in einer engen Partie mit 7:6 (7) und 6:4 die Oberhand. Im Halbfinale könnte nun Alexander Zverev warten.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 05.11.2021, 21:33 Uhr

Daniil Medvedev geht in Paris als Titelverteidiger ans Werk

Hugo Gaston und das französische Publikum. Diese Geschichte hat bei den French Open 2020 seinen Ursprung genommen - und fand nun beim ATP-Masters-1000-Event von Paris-Bercy seine Fortsetzung. Der französische Youngster mit der unorthodoxen Spielweise, der Affinität zum Stopp und der eigenwilligen Vorhandtechnik spielt sich in die Herzen seiner Landsgenossen - und weiß diese auch mitzureißen.

So im Duell mit Teenager Alcarzaz und auch im Match gegen die Nummer zwei der Tenniswelt, Daniil Medvedev. Selbst der frischgebackene US-Open-Sieger zeigte sich phasenweise vom Hexenkessel in der französischen Hauptstadt beeindruckt, stand im ersten Durchgang bereits mit dem Rücken zur Wand. Nach einem Doppelfehler des Russen schnappte sich Gaston das erste Break des Matches und hatte bei eigenem Aufschlag gleich drei Satzbälle am Stück. Allesamt bei vielversprechenden Ballwechseln.Und doch vermochte der 21-Jährige keinen zu nutzen.

Medvedev in Satz zwei eiskalt

Daniil Medvedev also breakte zurück, schickte das Match in einen Tiebreak, den der 25-Jährige nach vielen sensationellen Ballwechseln, großer Dramatik und etwas Mithilfe von Hugo Gaston mit 9:7 auch für sich entscheiden konnte. Das gab dem Weltranglistenzweiten Auftrieb, Medvedev legte in Satz zwei los wie die Feuerwehr, ging schnell mit Doppelbreak in Führung. Das ließ sich der 25-Jährige nicht mehr nehmen- Zwar gelang Gaston noch ein Rebreak, für mehr sollte es für den Franzosen aber nicht mehr reichen. Mit 7:6 (7) und 6:4 machte der Russe schließlich den Halbfinaleinzug perfekt.

Dort wartet Daniil Medvedev nun auf den Sieger des letzten Viertelfinals des Tages zwischen Alexander Zverev und Casper Ruud (bei uns im Liveticker). Das zweite Semifinale steht indes bereits fest, Novak Djokovic (klar) und Hubert Hurkacz (knapp) lösten am Nachmittag ihr Ticket fur die Vorschlussrunde.