ATP Masters Paris-Bercy: Diego Schwartzman ringt Millman nieder, Dimitrov schlägt Gasquet

Diego Schwartzman ist erfolgreich in das ATP-Masters-1000-Event von Paris-Bercy gestartet. Der Argentinier besiegte John Millman in drei Sätzen. Auch Grigor Dimitrov, Gael Monfils und Marin Cilic feierten Auftaktsiege.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 02.11.2021, 21:05 Uhr

Diego Schwartzman siegte zum Auftakt in Paris-Bercy

Diego Schwartzman ist einer jener Spieler, die auf dem Papier noch eine Chance haben, im letzten Augenblick ihr Ticket für die Nitto-ATP-Finals zu lösen. Für den Argentinier ist dieses Unterfangen dennoch durchaus unwahrscheinlich - Schwartzman müsste in Paris-Bercy immerhin den Titel holen -, wenngleich der Südamerikaner zumindest einen guten Start verzeichnen konnte. In einem umkämpften Auftaktduell mit dem Australier John Millman setzte sich Schwartzman schließlich in drei Sätzen durch. Eine herbe Pleite setzte es indes für Landsmann Alex de Minaur, der gegen Alexei Popyrin mächtig unter die Räder kam. Popyrin trifft nun auf Stefanos Tsitsipas.

Ebenfalls in der Runde der letzten 32 steht indes Grigor Dimitrov, der jedoch gleich wie Schwartzman überraschend über drei Sätze gehen musste. Nachdem der Bulgarier Durchgang zwei gegen Altmeister Richard Gasquet abgegeben hatte, ließ Dimitrov aber keine Zweifel aufkommen. Der Weltranglisten-30. trifft nun auf Karen Khachanov, in Runde drei könnte Alexander Zverev warten. Dieser trifft am morgigen Mittwoch auf Dusan Lajovic aus Serbien (Hier im Matchtracker mitverfolgen!).

Seine blendende Verfassung bestätigte der Kroate Marin Cilic. Der Veteran hatte vergangene Woche in St. Petersburg den Titel geholt, nun löste der ehemalige Weltranglistendritte in souveräner Manier sein Zweitrundenticket. Cilic besiegte Alejandro Davidovich-Fokina klar in zwei Sätzen. In der Runde der letzten 32 geht es nun gegen Sebastian Korda aus den USA. Auch Lokalmatador feierte am Dienstagabend einen Drei-Satz-Erfolg, der Franzose besiegte Miomir Kecmanovic und trifft nun auf

