ATP Masters Paris-Bercy: Dimitrov gewinnt Wahnsinns-Match gegen Medvedev

Grigor Dimitrov ist mit einem 6:3, 6:7 (4) und 7:6 (2) gegen Daniil Medvedev in das Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy eingezogen. Dabei konnte der Bulgare erst seinen siebenten Matchball verwerten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.11.2023, 14:18 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Grigor Dimitrov hat die Halle in Paris-Bercy zum Beben gebracht

Gegen Ende des zweiten Satzes hatte Daniil Medvedev in diesem grandiosen Tennismatch keine Lust mehr: Das Publikum hatte sich mehrheitlich in das Lager von Grigor Dimitrov geschlagen, gab beim Aufschlag von Medvedev keine Ruhe, woraufhin sich der Russe auf seinen Stuhl setzte und mit Schiedsrichter Renaud Lichtenstein eine kleine Diskussion anzettelte, die letztlich in einer Verwarnung zur Folge hatte. Erstaunlicherweise blieb Medvedev aber dennoch einigermaßen konzentriert, schaffte mit einem starken Tiebreak den Satzausgleich.

#VIDEO

Im dritten Durchgang aber schaffte Dimitrov ein frühes Break und schien beim Stand von 5:3 auf der Siegerstraße zu sein. Da aber gab Dimitrov nach drei vergebenen Matchbällen seinen Aufschlag ab. Und konnte drei weitere Möglichkeiten bei Aufschlag Medvedev wenige Augenblicke danach nicht verwerten. Also musste ein Tiebreak entscheiden. Und da erwischte Dimitrov den besseren Start, zog schließlich mit einem Vorhandvolley und einem 6:3, 6:7 (4) und 7:6 (2) in das Achtelfinale ein.

Damit schied einen Tag nach der Nummer zwei auch die Nummer drei des letzten 1000ers der Saison aus. Am Dienstagabend war Carlos Alcaraz an Roman Safiullin gescheitert. Turnierfavorit Novak Djokovic steigt erst heute in Paris-Bercy ein. Der Serbe trifft auf Tomas Martin Etcheverry aus Argentinien.

Hier das Einzel-Tableau in Paris-Bercy