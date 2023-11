ATP-Masters-Paris-Bercy: Dimitrov stoppt Hurkacz - und bringt Zverev praktisch nach Turin

Grigor Dimitrov hat im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy Hubert Hurkacz in drei Sätzen besiegt. Und dem Polen einen empfindlichen Dämpfer im Kampf im einen Startplatz in Turin versetzt. Alexander Zverev hat mit der Niederlage von Hurkacz seinen Platz bei den Finals so gut wie sicher.

© Getty Images Grigor Dimitrov am Freitag in Paris-Bercy

Grigor Dimitrov setzt seinen starken Tennisherbst 2023 fort. Der Bulgare, der in Paris-Bercy ind Runde zwei schon Daniil Medvedev geschlagen hat, setzte sich im ersten Viertelfinale am Freitag gegen Hubert Hurkacz mit 6:1, 4:6 und 6:4 durch. Was bedeutet, dass Hurkacz Alexander Zverev im Race to Turin nicht mehr überholen kann. Der Deutsche war gestern im Achtelfinale an Stefanos Tsitsipas gescheitert. Im Race ist Zverev aktuell auf Platz sieben.

Der einzige Spieler, der an Zverev noch vorbeiziehen kann, ist (neben Holger Rune, der heute Abend gegen Novak Djokovic antritt) nun Alex de Minaur. Dazu müsste der Australier aber schon in Paris-Bercy gewinnen. Und kommende Woche in Metz eine Runde weiter kommen als die deutsche Nummer eins in Sofia. Platz acht würde Zverev aber für ein Antreten in Turin reichen. 2021 konnte der gebürtige Hamburger dort den Titel holen.

Der Gegner von Grigor Dimitrov wird im zweiten Viertelfinale am heutigen Freitag ermittelt. Da treffen Stefanos Tsitsipas und Karen Khachanov aufeinander. Am Abend spielt dann der sechsmalige Titelträger in Paris-Bercy, Novak Djokovic, wie erwähnt gegen Holger Rune. Und schließlich eben Alex de Minaur gegen Andrey Rublev.

Hier das Einzel-Tableau in Paris-Bercy