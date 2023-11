ATP Masters Paris-Bercy: Dimitrov und Rublev stürmen ins Viertelfinale

Grigor Dimitrov und Andrey Rublev haben mit glatten Zwei-Satz-Erfolgen das Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.11.2023, 14:12 Uhr

© Getty Images Grigor Dimitrov steht in Paris-Bercy im Viertelfinale

Einen Tag nach seinem Marathonsieg gegen Daniil Medvedev hatte Grigor Dimitrov in der ersten Partie des Donnerstags in Paris-Bercy mit Alexander Bublik vergleichsweise leichtes Spiel. Denn Dimitrov gewann sicher mit 6:2 und 6:2 und zog damit in das Viertelfinale ein. Dort bekommt es der Bulgare morgen entweder mit Francisco Cerundolo oder Hubert Hurkacz zu tun.

Nach Dimitrov hatte es Andrey Rublev fast ebenso eilig. Rublev gewann gegen Botic van de Zandschulp mit 6:3 und 6:3 und wartet nun auf den Sieger der Partie zwischen Jannik Sinner und Alex de Minaur.

Titelfavorit Novak Djokovic wird sein Achtelfinale erst in der Abendschicht bestreiten. Der Serbe trifft auf Tallon Griekspoor.

Hier das Einzel-Tableau in Paris-Bercy