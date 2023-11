ATP Masters Paris-Bercy: Grigor Dimitrov nach Sieg über Stefanos Tsitsipas erster Finalist

Der erste Finalist des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy heißt Grigor Dimitrov. Der Bulgare setzte sich in der Vorschlussrunde gegen Stefanos Tsitsipas mit 6:3, 6:7 (1) und 7:6 (3) durch.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.11.2023, 17:12 Uhr

© Getty Images Grigor Dimitrov steht im Paris-Finale

Grigor Dimitrov ist beim ATP-Masters-1000-Turnier ins Endspiel eingezogen. Der 32-Jährige gewann im Halbfinale gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas mit 6:3, 6:7 (1) und 7:6 (3) und setzte seinen beeindruckenden Erfolgslauf in der französischen Hauptstadt somit fort.

Dimitrov, der in Paris unter anderem bereits Danii Medvedev und Hubert Hurkacz ausgeschaltet hatte, ließ gegen Tsitsipas in den ersten beiden Sätzen keinen Breakball zu, spielte im zweiten Durchgang allerdings einen schwachen Tiebreak. Auch im dritten Abschnitt ging es in die knappste aller Entscheidungen, diesmal war jedoch Dimitrov der stabilere Spieler. Nach rund 2:30 Stunden Spielzeit durfte der Bulgare über den Finaleinzug jubeln.

Dimitrov trifft im Endspiel am Sonntag auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic oder Andrey Rublev. Die beiden werden sich im zweiten Halbfinale des Tages ab 17:00 Uhr gegenüberstehen (hier im tennisnet-Liveticker).

