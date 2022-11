ATP Masters Paris-Bercy: Halbfinale! Novak Djokovic erteilt Lorenzo Musetti Lehrstunde

Novak Djokovic ist mit spielerischer Leichtigkeit in das Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy eingezogen. Der Titelverteidiger gewann gegen Lorenzo Musetti mit 6:0 und 6:3.

von Victoria Moser

zuletzt bearbeitet: 04.11.2022, 21:41 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic ist in Paris-Bercy nicht aufzuhalten

Wer soll Novak Djokovic auf dem neuerlichen Weg zum Titelgewinn in Paris-Bercy aufhalten? Lorenzo Musetti stand im dritten Viertelfinale am Freitag jedenfalls auf verlorenem Posten. Von Anfang an. Lediglich zu Beginn des zweiten Satzes konnte der Italiener Djokovic einmal den Aufschlag abnehmen – das Rebreak folgte aber im sofortigen Gegenzug. Am Ende waren es lediglich drei Spiele, die Djokovic abgab. Und damit sein zwölftes Match in Folge gewann. Nach seinem Comeback beim Laver Cup hatte der 21-malige Major-Champion die Turniere in Tel Aviv und Astana für sich entschieden.

Das vom 31. Oktober bis zum 6. November ausgetragene Masters-1000-Turnier in Paris Bercy ist das achte und letzte dieser Kategorie der diesjährigen Tennissaison (in Shanghai musste das Turnier neuerlich abgesagt werden). Djokovic hofft, am Sonntag seinen Titel verteidigen zu können und damit Trophäe Nummer fünf in diesem Jahr sein Eigen nennen zu können. Bis jetzt verlor der Serbe keinen einzigen Satz im Verlauf der Woche. Nächste Woche wird Djokovic in Turin um seinen sechsten Turniersieg spielen.

Lorenzo Musetti in Mailand

Musetti, den er heute besiegte, bezwang seinerseits unter anderem Casper Ruud. Er tritt nächste Woche in Mailand bei den NextGen-Finals an, bei denen dieses Jahr interessante Regeländerungen durchgeführt wurden. So haben die Spieler zwischen den Aufschlägen nicht mehr fünfundzwanzig, sondern nur fünfzehn Sekunden Zeit und die Platzseite wird erst nach drei statt normalerweise nach zwei Spielen gewechselt.

Holger Rune und Auger-Aliassime in Halbfinale Nummer zwei

Im anderen Halbfinale stehen Holger Rune und Felix Auger-Aliassime, der mit seinen drei Titeln in den letzten drei Wochen auf einer Erfolgswelle surft. Rune gewann sein Match 6:3, 6:6 (3:1), nachdem Carlos Alcaraz aufgrund einer Verletzung im Bauchmuskelbereich aufgeben musste. Der Däne machte bei seinem Erstrundenmatch gegen Stan Wawrinka, das er 4:6, 7:5, 7:6 (3) gewann, auf sich aufmerksam. Der Ratschlag von Wawrinka gegenüber Rune, sich nicht wie ein Baby aufzuführen, kommt bei seinen häufigen Ausrastern auf dem Platz nicht überraschend.

