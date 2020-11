ATP-Masters Paris-Bercy: Halbfinale! Raonic gewinnt Thriller gegen Humbert

Milos Raonic ist als zweiter Spieler in das Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy eingezogen. Der Kanadier musste dabei beim 6:3, 3:6 und 7:6 (7) gegen Lokalmatador Ugo Humbert zwei Matchbälle abwehren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.11.2020, 18:29 Uhr

© Getty Images Milos Raonic musste zwei Matchbälle abwehren

Fast hätte Ugo Humbert zum dritten Mal im Laufe des ATP-Masters-1000-Turniers von Paris-Bercy das Kunststück geschafft, ein Match im Tiebreak des dritten Satzes zu gewinnen. 5:1 lag der Franzose in der Kurzentscheidung gegen Milos Raonic voran, hatte beim Stand von 6:4 bei eigenem Aufschlag den ersten von zwei Matchbällen. Da aber agierte Humbert zu vorsichtig. Raonic nahm den kleinen Finger gerne - und servierte sich mit einem Ass in sein zwölftes Halbfinale in einem 1000er-Event.

Dort trifft der routinierte Kanadier am Samstag um 14 Uhr auf Daniil Medvedev, der mit Diego Schwartzman beim 6:3 und 6:1 keine Probleme hatte. Humbert hatte in Runde eins gegen Casper Ruud Nerven aus Stahl gezeigt, ebenso wie im Match danach gegen Stefanos Tsitsipas. Alerdings erst, nachdem er im zweiten Durchgang eine Führung vergeben hatte.

Damit müssen die Franzosen weiter auf den ersten Heimsieg in Paris-Bercy seit 2008 warten. Damals hatte sich Jo-Wilfried Tsonga im Endspiel gegen David Nalbandian behauptet.

