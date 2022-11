ATP Masters Paris-Bercy: Medvedev fliegt gegen de Minaur raus

Alex de Minaur hat im fünften Versuch erstmals Daniil Medvedev besiegt. Der Australier gewann in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy mit 6:4, 2:6 und 7:5.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.11.2022, 16:07 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev ist in Paris-Bercy rausgeflogen

Drei Tage nach seinem letztlich souveränen Triumph bei den Erste Bank Open in Wien ist Daniil Medvedev beim ATP-Masters-1000-Event in Paris-Bercy gleich in seiner ersten Partie ausgeschieden. Der Russe unterlag dem Australier Alex de Minaur mit 4:6, 6:2 und 5:7. De Minaur steht damit im Achtelfinale, wo er morgen auf Frances Tiafoe treffen wird.

2:45 Stunden standen Medvedev und de Minaur auf dem Court. Beim Stand von 4:5 im dritten Satz musste der Russe bereits zwei Matchbälle abwehren, im zwölften Spiel war es dann so weit: Medvedev leistete sich bei der vierten Gelegenheit seines Gegners einen Doppelfehler. Und zertrümmerte im Anschluss einen Schläger. Der Unmut richtete sich auch gegen Stuhlschiedsrichter Nacho Forcadell, der de Minaur eine aus Sicht von Medvedev zu späte Challenge zugelassen hat.

Tsitsipas ohne Probleme ins Achtelfinale

Um seine Qualifikation für die ATP Finals in Turin muss sich Daniil Medvedev indes keine Sorgen machen. Im Race liegt der 26-Jährige auf einem sicheren fünften Platz. In der ATP-Weltrangliste wird Medvedev allerdings ein wenig an Boden verlieren. Denn vor Jahresfrist war er in der Halle von Paris-Bercy noch im Endspiel gestanden, hatte dort gegen Novak Djokovic allerdings verloren.

Vor Medvedev hatte sich Stefanos Tsitsipas auf dem Center Court keine Blöße gegeben. Der Griech gewann gegen Daniel Evans mit 6:3 und 6:4. Ebenfalls weiter ist Lorenzo Musetti nach einem klaren Erfolg gegen Nikoloz Basilashvili.

