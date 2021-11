ATP Masters Paris-Bercy: Novak Djokovic - Kapitel geschlossen, Geschichte geschrieben

Novak Djokovic schrieb in Paris-Bercy gleich zweimal Geschichte - und vertrieb somit auch die Geister des verlorenen US-Open-Endspiels.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 07.11.2021, 20:19 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic durfte sich über seinen 37. ATP-Masters-1000-Titel freuen

Er ist und bleibt der beste Tennisspieler der Gegenwart. Wer daran nach der Finalniederlage bei den US Open gezweifelt hatte, den strafte Novak Djokovic beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy Lügen. Der Serbe revanchierte sich in der französischen Hauptstadt nicht nur an Daniil Medvedev, der ihm in New York den Gewinn des Grand Slam verwehrt hatte, sondern erfand sich zudem gewissermaßen neu.

Im Endspiel gegen Medvedev stieß Djokovic sage und schreibe 36 Mal ans Netz vor, 27 dieser Versuche waren von Erfolg gekrönt - und das, obwohl der Russe einer der besten Defensivspieler der Welt ist und Djokovic selbst jahrelang für vieles, nur nicht sein begnadetes Volleyspiel bekannt war.

Djokovic gibt sich nicht zufrieden

Doch selbst im Alter von 34 Jahren und als der wohl beste Tennisspieler aller Zeiten will sich Djokovic nach wie vor weiterentwickeln. Es ist diese Fähigkeit, die den Serben nach wie vor an der Spitze hält. "Das war Teil der Strategie. (...) Er steht sehr weit hinten, bringt viele Returns wieder ins Spiel und lässt einen unerzwungene Fehler machen. Man muss gegen ihn mit einer kontrollierten Aggressivität spielen", erklärte der Weltranglistenerste seinen Plan.

Vor nicht einmal zwei Monaten war Djokovic im Finale der US Open gegen Medvedev noch chancenlos gewesen, in Paris schlug der 34-Jährige nun eindrucksvoll zurück. "Ich habe das Kapitel Calendar-Slam abgeschlossen. Ich leide nicht mehr jeden Tag. Ich habe einen unglaublichen Druck verspürt, wie nie zuvor, und ich bin zufrieden, wie ich damit umgegangen bin. Ich habe das hinter mir gelassen. Ich bin nach Bercy gekommen und habe das gemacht, was ich machen wollte", erklärte Djokovic.

Medvedev streut Djokovic Rosen

Denn der Serbe setzte sich mit seinem 37. Titel auf Masters-1000-Ebene nicht nur von Rafael Nadal ab, sondern wird die Saison 2021 auch als Branchenprimus abschließen - und das bereits zum siebenten Mal in seiner Karriere. Auch diese Zahl markiert - wie könnte es anders sein - einen Rekord.

Nicht zuletzt deshalb zog auch Medvedev seinen Hut vor seinem Finalgegner. Er habe manchmal das Gefühl, dass Djokovic nicht die gleiche Wertschätzung für seine sportliche Leistung bekomme wie etwa Roger Federer oder Rafael Nadal, aber allmählich "merken die Leute, was er getan hat und dass er noch mehr tun kann." "Vielleicht werden zehn Jahre nach seinem Rücktritt neue Leute, die zum Tennis kommen, auf Wikipedia lesen, dass Novak überall ist und unglaublich war."

