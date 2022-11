ATP Masters Paris-Bercy: Rafael Nadal - Zu wenige Matches, aber mit Vorfreude auf Turin

Nach seinem Aus gegen Tommy Paul beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy versuchte sich Rafael Nadal an einem positiven Ausblick auf die ATP Finals in Turin.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.11.2022, 07:57 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal am Mittwochabend in Paris-Bercy

Wenn Rafael Nadal auf seine altbekannten Rituale vor dem Aufschlag verzichtet und den Ball einfach nur so schnell als möglich ins Spiel bringen möchte, dann muss etwas im Argen liegen. Und wer den dritten Satz gegen Tommy Paul am Mittwochabend in der zweiten Runde von Paris-Bercy beobachtet hat, der musste genau diesen Eindruck gewinnen: Hier stimmt etwas nicht.

Nun ist der spanische Großmeister bekanntlich kein großer Freund des Hallentennis, schon gar nicht, wenn die Plätze etwas schneller ausfallen, wie es in diesem Jahr in Paris-Bercy der Fall sein soll. Paul spielte flach und schnell, Nadal bekam massive Probleme mit seinem Timing. Die wenigen Versuche, mit Aufschlag-Volley-Varianten Abwechslung ins Spiel zu bringen, würgte Paul mit humorlosen Returns in der Regel ab. Der Entscheidungssatz geriet damit zur einseitigen Angelegenheit für den US-Amerikaner, der in dieser Saison auch schon Alexander Zverev oder Carlos Alcaraz bezwungen hat.

Nadal braucht die Tour

Tommy Paul hat während der vergangenen Wochen viele Matches bestritten, wirkte in Wien, vor allem aber in Stockholm schon ein wenig müde. Rafael Nadal dagegen fehlen genau diese Matches: Aus verschiedenen Gründen sind es seit seinem Rückzug vor dem Halbfinale in Wimbledon nur sechs Partien gewesen.

„Am Ende des Tages brauche ich Tage auf der Tour“, erläuterte Nadal in seiner Pressekonferenz nach der frühesten Karriere-Niederlage in Paris-Bercy. „Es stimmt, dass ich während der letzten fünf Monate nicht genügend Tage auf der Tour verbracht habe. Und damit meine ich nicht einmal Wettkampfmatches. Ich meine einfach auf der Tour zu sein, mit den Jungs zu trainieren. Das ist es , was ich brauche. Ich werde versuchen - wenn nichts passiert und ich mich gut fühle - ein bisschen früher nach Turin zu fahren und dort ein paar Trainingseinheiten zu haben.“

Der Titel bei den ATP Finals ist bekanntlich einer, der Rafael Nadal noch fehlt. „Ich möchte mir einfach die Chance geben, ein weiteres ATP-Finale zu genießen. Man weiß nie, wann es das letzte sein wird, vor allem in meinem Alter. Ich werde also mein Bestes geben und dieses Finale genießen. Und dann in den nächsten Jahren versuchen, wieder dorthin zu kommen.“

