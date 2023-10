ATP Masters Paris-Bercy: Zverev mit mühsamem Auftakterfolg gegen Fucsovics

Alexander Zverev ist mit einem mühsamen 4:6, 7:5 und 6:4 gegen Marton Fucsovics in das ATP-Masters-1000-Turnier von Paris-Bercy gestartet. Nun könnte ein Lokalmatador warten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.10.2023, 13:53 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev am Montag in Paris-Bercy

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Es war ein eigenartiges Match zwischen Alexander Zverev und Marton Fucsovics: Ausgeglichen zu Beginn, aber beim Stand von 4:5 aus Sicht von Zverev unterlief dem Deutschen ein richtig schlechtes Aufschlagspiel. Der erste Durchgang war somit futsch. Im zweiten ließ Zverev mehrere Chancen beim Service seines Gegners aus, schaffte aber immerhin das Break zum 6:5. Und servierte danach problemlos aus.

In der Entscheidung (nach Break und Re-Break aus Sicht von Zverev) wurde es im neunten Spiel so richtig knapp: Fucsovics konnte zwei Spielbälle nicht nutzen, sah sich dann aber einem Breakball gegenüber. Und der Ungar scenkte Zverev mit einem Vorhandfehler tatsächlich den letztlich entscheidenden Vorteil. Am Ende hatte Alexander Zverev nur zwei Punkte mehr als sein Gegner gewonnen.

In der zweiten Runde geht es nun entweder gegen Marcus Giron oder den starken Lokalmatador Ugo Humbert, danach könnte Stefanos Tsitsipas warten. Für Zverev war der Erfolg gegen Fucsovics natürlich auch in Hinsicht auf die Qualifikation für die ATP Finals in Turin wichtig. Im Moment liegt er im Race auf Position sieben.

Hier das Einzel-Tableau in Paris-Bercy