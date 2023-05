ATP Masters Rom: Carlos Alcaraz nach Aus - "Habe mich unwohl auf dem Platz gefühlt"

Nach dem überraschenden Aus von Carlos Alcaraz in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom freut sich der Spanier nun auf ein paar freie Tage vor dem Grand-Slam-Turnier in Paris.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 15.05.2023, 22:49 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz möchte sich zu Hause auf die French Open vorbereiten

Es war wohl die größte Überraschung in der laufenden Tennis-Saison: Carlos Alcaraz, der die Sandplatz-Events in Barcelona und Madrid dominierte, scheiterte in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom an dem ungarischen Qualifikanten Fabian Marozsan in zwei Sätzen mit 3:6, 6:7 (4).

Die Gründe für die Niederlage waren in der Pressekonferenz des Spaniers nach der Kollaps-Partie jedoch rasch gefunden: "Ich war sehr überrascht. Sein Niveau war ser, sehr hoch, er wird bald in den Top 100 stehen, da bin ich mir sicher. Ich war körperlich topfit, ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt am Platz."

"Werde mir ein paar Tage frei nehmen"

Es sei für den 20-Jährigen schwer gewesen in die Partie hineinzukommen: "Er war die ganze Zeit aggressiv und spielte durchgehend im Platz drinnen. Ich habe viele Fehler gemacht, die mir normalerweise nicht passieren. Im Tennis kann sowas passieren, damit muss man klarkommen. Ich habe jedenfalls bis zum letzten Ball versucht zu kämpfen, aber es hat nicht gereicht."

Die frei gewordene Zeit weiß der Mann aus der Region Murcia allerdings schon zu nutzen: "Jetzt werde ich mich ein wenig ausruhen, ein paar Tage frei nehmen. Natürlich werde ich dann auch trainieren, um für Roland Garros bereit zu sein." Im Laufe der Turniere sei es immer schwer mehrere Tage hintereinander zu trainieren: "Es wird mir helfen, mich ein paar Tage zu Hause vorzubereiten."