ATP Masters Rom: Carlos Alcaraz und Andrey Rublev sicher in Runde drei

Carlos Alcaraz und Andrey Rublev haben mit Zwei-Satz-Siegen die dritte Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.05.2023, 18:20 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz ist in Rom solide gestartet

Der Wetterbericht für Rom war schlecht. Und er war akkurat. Denn der Samstagsspielplan wurde zu Beginn vom Regen ganz schön durcheinander gewirbelt. Leidtragende waren dabei zunächst einmal Andrey Rublev und Alex Molczan, deren Match mehrmals unterbrochen werden musste. Und das dann bei strömendem Regen mit 6:3 und 6:4 für Rublev sein Ende fand.

Carlos Alcaraz hatte es am mittleren Nachmittag dann schon besser erwischt. Der Spanier startete gegen seinen Landsmann Albert Ramos-Vinolas zwar langsam, drehte nach einem frühen Break aber so richtig auf. Alcaraz gewann mit 6:4 und 6:1. In Roland Garros im vergangenen Jahr hatte er gegen Ramos-Vinolas noch einen Matchball abwehren müssen.

Alcaraz löst Djokovic als Nummer eins ab

Mit diesem Erfolg steht auch fest, dass Carlos Alcaraz nach dem Turnier in Rom Novak Djokovic als Weltranglisten-Erster ablösen wird. Djokovic hat in Rom seine 1.000 Punkte zu verteidigen. Alcaraz war dagegen im vergangenen Jahr nicht im Foro Italico angetreten.

Ausgeschieden ist dagegen Hubert Hurkacz gegen den US-Amerikaner J.J. Wolf. Der könnte nun der nächste Gegner von Alexander Zverev werden - sollte sich der Deutsche heute gegen David Goffin durchsetzen können.

