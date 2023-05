ATP-Masters Rom: Djokovic übersteht Auftakthürde

Bei seiner 17. Teilnahme beim ATP-Masters-Turnier in Rom bezwingt Titelverteidiger Novak Djokovic zum Auftakt den Argentinier Tomas Martin Etcheverry (ATP-Nr. 61) mit 7:6, 6:2.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 12.05.2023, 21:28 Uhr

© Getty Images Nach zähem Start schaffte Djokovic den Auftaktsieg in Rom.

Vorsicht geboten war für den Weltranglistenersten Novak Djokovic in seiner ersten Begegnung mit Tomas Martin Etcheverry. Auch wenn der Argentinier bislang alle fünf Matches gegen Spieler aus den Top 20 verloren hatte, überzeugte der 23-jährige in dieser Saison auf der ATP-Tour mit Finalteilnahmen bei den 250er-Sandplatzturnieren in Santiago und dem Regenfestival in Houston.

Von Anfangsnervosität war bei Etcheverry nichts zu spüren. Gleich im ersten Game erspielte er sich zwei Breakchancen, wovon er die zweite durch einen Fehler von Djokovic nutzen konnte. Beim Serben merkte man anfangs noch etwas die kleine Turnierpause durch das Auslassen des Masters-Turniers in Madrid an. Über die langen Ballwechsel spielte er sich aber immer besser ins Match und erzwang die Entscheidung des ersten Durchgangs im Tiebreak. Nach einem 3:5-Rückstand sicherte sich der 22-fache Grand Slam-Champion diesen nach 80 Minuten mit vier Punktgewinnen in Folge.

Mit dem Satzgewinn im Rücken agierte Djokovic ungleich souveräner und streute immer wieder seine geschickten Stoppbälle ein. Ohne seinerseits eine Breakchance zuzulassen nahm er seinem Gegenüber zweimal das Service ab und siegte nach insgesamt 1:52 Stunden Spielzeit mit 7:6 (5), 6:2.

Nach dem Match analysierte Djokovic im On-Court-Interview: „Es ist nie einfach gegen jemanden zum ersten Mal zu spielen. Er ist ein richtiger Sandplatzspezialist und ist besser gestartet als ich. Gegen Ende des ersten Durchgangs habe ich dann meine Form gefunden und der zweite Satz war schon richtig gut.“

In Runde 3 wartet auf den 6-fachen Rom-Champion der ehemalige ATP-Weltmeister Grigor Dimitrov. Der an Position 26 geführte Bulgare besiegte den dreifachen Grand Slam-Champion Stan Wawrinka aus der Schweiz mit 6:4, 7:6 (3).

Ruud und Rune siegen

Glatte Siege gab es für die skandinavischen Top-Spieler. Als Nr. 4 der Setzliste setzte sich Casper Ruud gegen Arthur Rinderknech mit 6:4, 6:0 durch. Ebenfalls in die dritte Runde zog der an Position 7 geführte Däne Holger Rune ein, der mit 6:3, 6:3 gegen den französischen Qualifikanten Arthur Fils triumphierte.

Auger-Alliassime und Khachanov unterliegen

Weiter ohne Erfolgserlebnis auf Sand bleibt in dieser Saison Felix Auger-Alliassime. In seinem zweiten Match nach seiner Knieverletzung kämpfte der an Nr. 10 gesetzte Kanadier über drei Stunden lang gegen den australischen Qualifikanten Alexei Popyrin, musste sich aber mit 4:6, 6:4, 5:7 geschlagen geben. Auch die Nr. 11 der Setzliste Karen Khachanov musste nach der 6:4, 4:6, 6:7-Niederlage gegen den Franzosen Gregoire Barrere im Einzel die Segel streichen.

