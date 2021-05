ATP Masters Rom: Jan-Lennard Struff vs Andrey Rublev im TV, Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff trifft in Runde 2 beim Masters-Turnier in Rom auf Andrey Rublev - ab ca. 11.30 Uhr live im TV und Livestream auf Sky sowie im Matchtracker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.05.2021, 07:58 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff, Andrey Rublev

Jan-Lennard Struff will seine gute München-Form (die ihn bis ins Finale trug) in Rom weiterführen - die Auftaktniederlage in Madrid gegen Alexei Popyrin schieben wir mal beiseite. Der Auftakt passte: Gegen Aljaz Bedene gewann "Struffi" glatt mit 6:3, 6:1

Nun geht's also gegen Andrey Rublev, in Rom an Position 7 gesetzt.

Im direkten Vergleich zwischen Struff und Rublev steht es 1:1: Struff siegte 2018 in St. Petersburg, Rublev Anfang 2021 beim ATP Cup, damals in drei Sätzen.

Wo kommt Struff gegen Rublev?

Das Zweitrundenspiel zwischen Jan-Lennard Struff und Andrey Rublev ist als zweites Match nach 10 Uhr angesetzt, nach dem Duell zwischen Cameron Norrie und Alejandro Davidovich Fokina.

