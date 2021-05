ATP Masters Rom live: Jan-Lennard Struff vs. Aljaz Bedene im TV, Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff trifft in der ersten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers von Rom auf Aljaz Bedene. Das Match gibt es ab ca. 17:45 Uhr live im TV und Stream bei Sky sowie in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.05.2021, 17:49 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff trifft in der ersten Runde auf Aljaz Bedene

Nach seinem Finaleinzug in München gab es für Jan-Lennard Struff in Madrid schnell das böse Erwachen: Bereits in Runde eines setzte es gegen Alexei Popyrin das Aus. In Rom soll es für die deutsche Nummer zwei nun besser laufen, zum Auftakt bekommt es Struff mit Lucky Loser Aljaz Bedene zu tun. Im Head to Head führt der Warsteiner mit 1:0.

Struff vs. Bedene - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Aljaz Bedene ist als drittes nach 10:00 Uhr auf dem Court 2 angesetzt und gibt es ab ca. 17:45 Uhr live im TV und Stream bei Sky sowie in unserem Match-Tracker.

Hier das Einzel-Tableau in Rom