ATP Masters Rom live: Rafael Nadal vs. Jannik Sinner im TV, Livestream und Liveticker

Rafael Nadal trifft in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom auf Jannik Sinner. Das Match gibt es ab ca. 18 Uhr live im TV und Stream bei Sky und in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.05.2021, 08:00 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner fordert zum zweiten Mal Rafael Nadal

Nadal und Sinner hätten schon vergangene Woche in Madrid aufeinander treffen können, da verlor der 19-jährige Südtiroler allerdings in Runde zwei gegen den Australier Alexei Popyrin. Nadal wiederum muste sich im Viertelfinale dem späteren Champion Alexander Zverev geschlagen geben.

Obwohl sie auf der ATP-Tour erst einmal gegeneinander gespielt haben, kennen sich Rafael Nadal und Jannik Sinner gut: Die beiden haben während der Quarantäne-Zeit in Adelaide zwei Wochen lang miteinander trainiert.

Nadal vs. Sinner - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Rafael Nadal und Jannik Sinner gibt es ab ca. 18 Uhr live im TV und Stream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Rom