ATP Masters Rom: Lorenzo Sonego über Novak Djokovic - "Eine tolle Person"

Lorenzo Sonego hat im Anschluss an sein denkbar knappes Ausscheiden in Rom seinem Bezwinger Novak Djokovic Respekt gezollt. Vor allem auf menschlicher Ebene.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 17.05.2021, 10:02 Uhr

Lorenzo Sonego hatte im Anschluss an seine Halbfinalniederlage in Rom nur lobende Worte für Bezwinger Novak Djokovic übrig

Es war ein heißer Tanz, den sich Lorenzo Sonego und Novak Djokovic im Halbfinale des Foro Italico lieferten. Sonego, die Unterstützung eines frenetischen Heimpublikums im Rücken, lieferte dem Weltranglistenersten einen harten Fight, musste sich schlussendlich aber dann doch in drei Sätzen geschlagen geben.

Ein Fight, den auch Bezwinger Djokovic im Anschluss an seinen Finaleinzug anerkannte und dem jungen Italiener beim Handshake einige nette Worte mitgab. Eine nicht selbstverständliche Geste, wie Lorenzo Sonego betonte: "Er ist ein toller Mensch, auch nach dem Spiel haben wir uns noch einmal unterhalten und er hat mich zu anderen gemacht. Es ist immer schön, nach so einem Match gegen die Nummer eins der Welt ein Kompliment zu bekommen. Es gibt eine Menge Respekt."

Sonego hochzufrieden mit seiner Woche

Die Woche in Rom, sie sollte die erfolgreichste in der noch jungen Karriere des Lorenzo Sonego darstellen. Der Italiener hatte sich zwar bereits in Wien in ein ATP-500-Endspiel gespielt und zum Start in die Sandplatzsaion in Cagliari seinen zweiten Karrieretitel gewonnen, in Rom besiegte der Weltranglisten-33. jedoch gleich zwei Top-10-Spieler auf dem Weg ins Finale. "Ich bin absolut zufrieden mit dem, was ich geleistet habe. Dann wieder vor dem Publikum zu spielen, ist alles für mich. Ich mag es, es macht Spaß", bilanzierte der 25-Jährige folgerichtig positiv.

An seinen Erwartungen für die kommenden Turniere habe sich aufgrund des Erfolgslaufs in der italienischen Hauptstadt jedoch recht wenig geändert, wie Sonego betonte: "Ich fühle mich nicht anders als in dieser Woche, ich hatte das Gefühl, dass ich eine Zeit lang auf diesem Niveau spielen kann. Jetzt werde ich mich eine Woche lang ausruhen, denn ich bin nach der Verletzung am kleinen Finger hier angekommen und habe mich sehr verausgabt", so Sonego, der vor den French Open noch in Parma aufschlagen wird. In Roland Garros hatte der Italiener im Vorjahr das Achtelfinale erreicht.